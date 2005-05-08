چهارمين همايش بين المللي آموزش و پرورش برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، هدف اصلي اين همايش بين المللي ارائه فرصتي به دانشگاهيان و متخصصان عرصه هاي گوناگون آموزش و پرورش است تا با اعضاي رشته خود و ديگراعضاي بين رشته اي ارتباط برقرار كنند.



اين همايش از سوي شوراي آموزش شرق- غرب، موسسه تحقيقاتي دانشگاه پكينگ آسيا- اقيانوس آرام، مركز مناطق شهري دانشگاه لوئيس ويل حمايت مي شود.

موضوعاتي كه در اين همايش مورد توجه قرار مي گيرند عبارت است از: مشاوره آكادميك؛ هنر آموزش، آموزش بزرگسالان، آموزش تجاري، مشاور آمورزشي، برنامه درسي، تحقيق و توسعه، آموزش از راه دور، آموزش در دوران اوليه كودكي، مديريت آموزشي، بنيادهاي آموزشي، روانشناسى پرورشى، فن شناسى آموزشى، خط مشي و هدايت آموزشي، آموزش ابتدايى، آموزش زبان دوم، آموزش بهداشت، آموزش عالي، گسترش منابع انساني، حركت شناسي بدن و استراحت، آموزش زبان، آموزش موسيقي، آموزش رياضيات، آموزش خواندن، آموزش كشاورزي، آموزش علمي، آموزش متوسطه، آموزش ويژه، و آموزش آموزگاران.