تاکید استاندار قم بر پیگیری راه اندازی سریع مجتمع رفاهی جانبازان قم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بازدید استاندار قم از مناطق 1 و 5 شهری قم عصر یکشنبه نشست استاندار قم با مشاوران ایثارگر این مناطق مجوعه فرهنگی مریم قم برگزار شد.



در ابتدای این جلسه تعدادی از خانواده شهداء و جانبازان هشت سال دفاع مقدس به نمایندگی از ایثارگران مناطق 1 و 5 شهری قم ،دیدگاه ها و نظرات خود را در باب مشکلات جامعه ایثارگری قم از جمله مشکلات مسکن و وام مسکن، در نظر گرفتن مکانی برای دفن خانواده ایثارگران، مسئله اشتغال و بیمه خانواده های ایثارگران، مشکلات گلزار شهدای سوم خرداد و حفظ حریم آن و همچنین مسئله رعایت حجاب و عفاف در سطح شهر مقدس قم را بیان کردند.



در ادامه کرم‌رضا پیریایی استاندار قم ضمن تبریک ایام الله دهه فجر گفت: برنامه ای که در مجموعه کلی دیدار از مناطق برنامه‌ریزی شده است این است که در هر منطقه تعدادی از ایثارگران مطالب خود را مطرح کنند و در نهایت به سمت تشکیل شورای مشورتی منطقه و استان برویم.



وی با بیان اینکه با برگزاری جلسات مشورتی ایثارگران بحث بی ارتباط بودن و نشنیدن مشکلات جامعه ایثارگران از بین می‌رود، گفت: از هر منطقه 6 نفر با عناوین مشخص و به نمایندگی از ایثارگران آن منطقه در شورای مشورتی ایثارگران استان قم شرکت می کنند و این امر باعث ارتباط منظم ایثارگران استان با مسئولان استانی خواهد شد.



پیریایی ادامه داد: در این نشست‌ها ایثارگران عزیز می‌توانند یکی مباحث مربوط به خود و همچنین به نمایندگی از مردم، مباحث کلی در مورد استان را مطرح کنند.



کارها نباید معطل بماند



استاندار قم با تاکید بر اینکه کارها نباید معطل بماند، افزود: یک گروه از مسائل به راحتی و پیگیری لازم انجام شدنی است اما یکسری مسائل وجود دارد که کار سخت و کلان است ولی آنها هم شدنی است و فقط به برنامه ریزی و مشارکت همه جانبه نیاز دارد .



پیریایی درباره مشکلات و مسائل گوناگون مطرح شده از سوی ایثارگران در این جلسه گفت: مسئولان مربوطه این مشکلات را باید به طور کامل پیگیری کنند، اگر جواب‌ها قانع کنند نبود که برخورد لازم صورت گیرد اما اگر جواب قانع کننده‌ای دریافت شد این جواب به عزیزان مطرح کننده آن مشکل منعکس شود.



وی اضافه کرد: خیلی جاها کاری برای خانواده شهداء و ایثارگران انجام نداده‌ایم اما خیلی گفته شده فلان کارها صورت گرفته و اگر هم کاری برای این عزیزان صورت گرفته وظیفه بوده است.



عمل به سخنان خانواده‌های معظم شهداء ما را در مسیر خدمت قرار دهد



در پایان این نشست معاون سیاسی امنیتی استاندار قم اظهار داشت: منطق این بازدیدها و نشست‌ها، منطق شنیدن سخنان خانواده‌های معظم شهداء و ایثارگران این ولی نعمت‌های مسئولان است چون این سخنان یقینا به حق است و عمل به این موارد می‌تواند ما را در مسیر خدمت قرار دهد.



حجت الاسلام محمد مهدی عرب انصاری با بیان اینکه بسیاری از موارد مطرح شده در این جلسات در ذهن ما نیز وجود دارد افزود: خوشبختانه با توجه به اینکه بسیاری از جامعه ایثارگران قم اهل نظر هستند، با حضور این عزیزان در جلسه شورای مشورتی ایثارگران استان قم می توانیم خیلی از مسائل مطرح شده را حل کنیم.



در پایان این نشست تعدادی از خانواده های معظم شهداء و ایثارگران با اهدای هدایایی تجلیل شدند.

