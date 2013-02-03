به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه ها شامل آغازعملیات اجرایی ساختمان بسیج مقاومت حوزه ثارالله شهر بردستان بازیربنای 250مترمربع و اعتبار یک میلیارد ریال و سالن ورزشی صالحین این شهر با زیربنای 800 متر مربع و اعتبار دو میلیارد ریال است.

همچنین توسعه وتقویت برق شهری بردستان با 60متر سیم فشارمتوسط،300 مترفشار ضعیف و یک دستگاه ترانسفورماتور با اعتبار 470میلیون ریال از دیگر طرح هایی بود که در این روز به بهره برداری رسید.

مدیر برق شهرستان دیر دراین آیین گفت: از ابتدای امسال تاکنون 19میلیارد ریال برای تقویت و توسعه برق این شهرستان هزینه شده است.

عزیزالله پارسا نژاد افزود: در این مدت 26کیلومتر سیم فشار متوسط و ضعیف و31دستگاه ترانسفورماتور در شبکه های برق شهرستان دیر نصب شده است.

جشن تکلیف دانش اموزان دیری برگزار شد

جشن تکلیف وعبادت دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی در مدارس شهرستان دیربرگزارشد.امام جمعه دیردر آیین جشن تکلیف دانش آموزان دختر مدرسه شاهد شهید عالی پور دیر گفت:جشن تکلیف دختران، جشن بندگی، مسلمانی وعبادت است.

حجت الاسلام سیدعلی حسینی افزود: دختر مسلمان باید واجبات دین را انجام دهد و در زندگی امانت دار، مهرورز و راست گو باشد.

وی اظهارداشت: دختر مسلمان که به سن تکلیف رسیده است باید در میان اقوام خود مواظب افراد نامحرم باشد وهیچگاه حجاب وعفت خود را کنار نگذارد.

رئیس آموزش وپرورش دیر نیز در این آیین گفت: جشن تکلیف دانش آموزان دختر مدرسه شهید عالی پوربه صورت نمادین در تالارفرهنگ دیر برگزارشده و مابقی دانش آموزان دختر شهرستان همزمان در مدارس خود این جشن را برپا می کنند.

عبدالرسول افزود: هم اکنون 370نفر دانش آموز دختر سوم ابتدایی در 10 آموزشگاه این شهرستان مشغول تحصیل هستند.

درپایان این جشن معنوی و عبادی سرود تکلیف و پیمان نامه توسط دانش آموزان قرائت شد و به رسم یادبود یک جلد کلام الله مجید از سوی مدرسه وکتاب پیرامون زندگی ائمه(ع) ازسوی امام جمعه به آنان تقدیم شد.

بیش از 9 هزار دانش آموز در شهرستان 52 هزارنفری دیر به تحصیل مشغول هستند.