موسسات قرآنی گسترش یابند/ ضرورت حضور بیشتر قرآن در زندگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی عصر یکشنبه در آئین افتتاح و بهره برداری از موسسه فرهنگی و قرآنی مشکات دامغان ضمن تاکید بر اینکه قرآن راه درست زندگی کردن را به انسان می آموزد، اظهار داشت: قرآن باید در بین خانواده ها و به ویژه فرزندان گسترش یابد تا قرآن بر راه و رسم چگونه زندگی کردن موثر باشد.

وی ضمن تاکید بر اینکه تقویت برنامه های دینی و قرآنی یکی از برنامه ها و کارهای ضروری فرهنگی در جامعه دینی و اسلامی ما است، افزود: باید این موضوع بهتر از گذشته گسترش پیدا کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان با بیان اینکه ایجاد و راه اندازی موسسات فرهنگی و قرآنی در جامعه یک حرکت مثبت و سازنده است، اضافه کرد: باید همگان به ویژه دستگاه های فرهنگی در این بخش همکاری و مشارکت خوبی داشته باشند.

ترابی ضمن تاکید بر اینکه همه ما مدیون قرآن هستیم، تصریح کرد: باید قدم های خوب و مثبتی در راه قرآن برداریم.

وی گفت: قاریان و مسئولان موسسات فرهنگی و قرآنی وظیفه بسی عظیم در راه اشاعه فرهنگ قرآن در جامع دارند و باید تلاش کنند با جذب نونهالان و نوجوانان در این موسسات آموزش قرآن را در آنان جاری و ساری کنند.

به گزارش مهر، موسسه فرهنگی و قرآنی مشکات دامغان زیر نظر حوزه علمیه خواهران این شهر فعالیت می کند.

این موسسه به مساحت 250 متر مربع در شهرک بوستان دامغان فعالیت قرآنی دارد.

برای راه اندازی موسسه فرهنگی و قرآنی مشکات دامغان یک میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه شده است.