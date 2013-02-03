ماراتن 28 روزه برای تشکیل دولت/ وقتی نتانیاهو دست به دامان رقبا می شود

"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای تشکیل دولت جدید خود 28 روز نفسگیر را پیش رو دارد چرا که فهرست انتخاباتی احزاب لیکود و بیت نو تنها توانسته 31 کرسی کنیست(پارلمان) را به دست آورد و برای تشکیل دولت نیازمند ائتلاف با دیگر احزاب برای رساندن این میزان به 61 کرسی است.

انتخابات پارلمانی دوم ژانویه نتیجه تلخی برای نتانیاهو داشت. در این انتخابات برخلاف پیش بینی ها حزب لیکود با وجود همپیمانی با حزب اسرائیل بیت نو به رهبری "آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه مستعفی یک سوم آرای خود را از دست داد، امری که سبب از دست رفتن اکثریت حزب حاکم و باز شدن پای احزاب رقیب به دولت ائتلافی آینده رژیم صهیونیستی شد.

با توجه به شرایط کنونی نتانیاهو در هر حال ناچار است به ائتلاف با دومین حزب پیروز انتخابات یعنی "یش آتید" (آینده ای هست) به رهبری "یائیر لاپید" تن دهد. این حزب با 19 کرسی که تصاحب کرده، برگ برنده بزرگی برای حضور در دولت آینده نتیانیاهو در اختیار دارد.

در همین حال لاپید نیز آمادگی خود را برای نقش آفرینی در کنار نتانیاهو اعلام کرده است، هر چند احتمال اینکه مجری سابق تلویزیونی با وجود شگفتی سازی در انتخابات، بتواند به یک شخصیت مطرح سیاسی در سرزمینهای اشغالی تبدیل شود، اندک است. به خصوص که در این شرایط بحرانی نتانیاهو برای حل مشکلات داخلی و بحران های خارجی به شخصیت های کارکشته و باتجربه سیاسی و نظامی نیاز دارد.

گمانه زنی ها همچنین حاکی است حزب "بیت ها یهودی" (سرزمین یهود) به رهبری "نفتالی بنت" با 12 کرسی تاثیرگذار در کنیست، پای دیگر ائتلاف احتمالی نتانیاهو خواهد بود. این در حالی است که به جز در مسئله خدمت اجباری، احزاب لیکود، یش آتید و بیت ها یهود وجه مشترکی در مسائل سیاسی ندارند و همین مسئله باعث خواهد شد دولت آینده با چالش ها و اختلافات داخلی روبرو باشد.

حتی حزب تازه تاسیس "جنبش" به رهبری "زیپی لیونی" وزیر خارجه پیشین رژیم صهیونیستی با وجود آرا اندک در انتخابات اخیر به حضور در این دولت ائتلافی امیدوار است. "امیر پرز" از نمایندگان کنیست بر این باور است که این لیونی به دلیل اولویتش برای مذاکره با فلسطین برای حل اختلافات، بخت خوبی برای حضور در دولت ائتلافی دارد.

اما در این میان تنها حزب کارگر است که موضع خود را به صراحت اعلام کرده است. تا کنون مقامات مختلف این حزب گفته اند هرگز قصد حضور در دولت نتانیاهو را نداشته و به دنبال ایجاد ائتلافی برای تشکیل دولتی بدون وی هستند. "ایتان کابل" از جمله این مقامات است که تاکید می کند رهبران حزب کارگر در دولت ائتلافی آتی حضور نخواهند داشت.

به این ترتیب، روزهای آینده برای نتانیاهو و همپیمانانش روزهای دشوار و نفسگیری برای ایجاد یک ائتلاف سراسری خواهد بود، موضوعی که حتی مورد اذعان نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز قرار گرفته است. نتانیاهو در آخرین اظهاراتش از تمام گروههای سیاسی اسرائیل خواسته برای ایجاد یک ائتلاف سراسری و به گفته خودش ملی دست یاری به وی بدهند.