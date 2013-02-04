مهدی بندرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه مردم ایران با حضور پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن اقتدار و عظمت نظام اسلامی را به تصویر خواهند کشید افزود: دشمنان زخم خورده از موفقیت‌های نظام وانقلاب، سعی دارند با تحریم‌های اقتصادی، میان مردم و مسئولان فاصله ایجاد کرده و آنها را از انقلاب دلسرد کنند که به فضل الهی خواهیم دید چون سال‌های گذشته حضور گسترده و با شکوه مردم در روز22بهمن، آنها را مایوس‌ترخواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه 22بهمن مظهر فداکاری و وحدت است، تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران انقلابی مبتنی بر ارزش‌های والای اسلامی است که به عنوان الگو برای جهان اسلام مطرح است.

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود تصریح کرد: نزدیک بودن به زمان انتخابات آتی، تحولات بین‌المللی به ویژه بیداری اسلامی و تحریم‌‌های دشمنان علیه کشورمان اهمیت حضور گسترده مردم در این راهپیمایی را مضاعف کرده است.

بندرآبادی گفت: مردم شریف شهرستان شاهرود همگام با سایر هموطنانمان با حضور حماسی و گسترده در راهپیمایی 22 بهمن با آرمان های انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر تجدید بیعت خواهند کرد.

وی ادامه داد: امروز چشم مسلمانان جهان به امت اسلامی و رهبری عالمانه رهبر معظم انقلاب بوده و بیداری اسلامی در کشورهای مسلمان برگرفته از انقلاب اسلامی است.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن اهمیت خاص خود را دارد، افزود: 22 بهمن نقطه عطف، در تاریخ انقلاب است چرا که طی آن رژیم سلطنتی 2500 ساله سقوط کرد.

بندرآبادی در پایان خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم به دشمنان ثابت می‌کند که آنان پایبند به نظام خود هستند و از این راه دست بر نمی‌دارند بنابراین آنان مجبور می‌شوند در تصمیمات خود تجدیدنظر و تحریم‌ها را لغو کنند.