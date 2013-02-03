بار فنی بازی کم بود/ تیم ملی والیبال کار سختی در پیش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین معدنی عصر یکشنبه پس از شکست تیمش برابر آلومینیوم در هفته بیستم لیگ برتر والیبال، عنوان کرد: دیدار آلومینیوم و باریج اسانس بازی پرهیجانی بود و تماشاگران از آن بسیار لذت بردند.

وی ادامه داد: ما پیش بینی می کردیم بازی بسیار سختی مقابل آلومینیوم در بندرعباس داشته باشیم اما در مجموع بارفنی این دیدار بسیار کم بود.

سرمربی تیم والیبال باریج اسانس کاشان افزود: تیم ما در دور رفت لیگ امتیازات بسیاری را از دست داد اما در دور برگشت عملکرد ما بهتر بود و امیدوارم در دو دیدار پایانی خود نیز امتیازات لازم را کسب کنیم.

معدنی که پیش از این سرمربی تیم ملی والیبال ایران نیز بوده است در ادامه در خصوص نخستین حضور ایران در لیگ جهانی والیبال، بیان داشت: نخستین سال حضور ایران در لیگ جهانی به علت کمبود تجربه بازیکنان، سخت خواهد اما اگر چند بازیکن مصدوم ما به این دیدارها برسند می توانیم بازی های خوبی انجام دهیم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه تیم ما برای سال آینده نیز دارای سهمیه حضور در لیگ جهانی است و با تجربیات سال نخست می تواند حضور بهتری در سال آینده داشته باشد.

به گزارش مهر، تیم والیبال باریج اسانس کاشان در هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر والیبال با نتیجه 3 بر یک مقابل تیم آلومینیوم هرمزگان شکست خورد.