تغییر ساعت نمایشگاه کتاب مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ابراهیمی روز یکشنبه در بازدید از نهمین نمایشگاه کتاب مازندران، اظهار داشت:‌ ساعت بازدید نمایشگاه کتاب مازندران از ساعت 14 بعد از ظهر به 9 صبح تغییر می‌کند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه این موضوع، دستور اکید استاندار مازندران است، یادآور شد:‌ از روز سه‌شنبه نمایشگاه کتاب مازندران از ساعت 9 صبح تا هشت شب برگزار است.

وی با بیان اینکه رویدادهای اینچنینی در سال یکبار اتفاق می‌افتد، افزود:‌ باید فضایی مهیا باشد که مردم و به ویژه جوانان بتوانند بهره کافی را از امکان به وجود آمده، ببرند.

امیرپازواری خضر شاعران مازندران

مورخ مازندرانی گفت: امیرپازواری را خضر شاعران مازندران می‌دانم. سیروس مهدوی در مراسم رونمایی، نقد و معرفی کتاب کهن‌ترین امیری‌های مازندران از سری برنامه‌های بخش جنبی نمایشگاه کتاب مازندران، اظهار داشت: نباید اجازه دهند که هر کسی بتواند مجوز چاپ کتاب بگیرد.

وی با بیان اینکه پس ممیزی کجاست، تصریح کرد:‌ هیچ‌کس حق ندارد بد بنویسد و ممیزی را هم برای این منظور لحاظ کرده‌اند. مهدوی با اشاره به اینکه اگر توان نوشتن نداریم پس بهتر است که ننویسیم، متذکر شد:‌ ارشاد باید جلوی کسانی که توان نوشتن ندارند را بگیرد.

ایجاد فضای نمایشگاهی مورد توجه قرار گیرد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد مازندران، گفت: نمی‌گوییم راهسازی و پل‌ سازی اهمیت ندارد هرچند که این موضوع هم می‌لنگد اما باید به ایجاد فضای نمایشگاهی هم توجه شود.



حجت‌الاسلام عباسعلی ابراهیمی در مراسم رونمایی، نقد و معرفی کتاب کهن ‌ترین امیری‌های مازندران از سری برنامه‌های بخش جنبی نمایشگاه کتاب مازندران، اظهار داشت: خاصیت وجودی فرهیختگان در چنین جلساتی، تشویقی برای کاری است که ما موظف به انجام آن هستیم.

وی ادامه داد:‌ عده‌ای زبان مازندرانی را به سقوط کشانده و واژه لهجه را به آن القا می‌کنند.

ناشران به اثرگذاری جلد کتاب توجه کنند

سرپرست تیم دانشنامه مازندران در بازدید از نمایشگاه کتاب، گفت:‌ ایرادی که در کتاب‌ها و به ویژه در کتاب‌های ناشران مازندران دیده می‌شود این است که هنوز به اثرگذاری طرح جلد و ساختار کتاب در مخاطب، پی نبرده‌اند.

حسن انوشه در بازدید از نهمین نمایشگاه کتاب مازندران، اظهار داشت:‌ بعضی از ناشران قدیمی و ریشه‌دار در نمایشگاه کتاب مازندران حضور یافته‌اند.

وی با بیان اینکه برخی ناشران هم تازه‌کار هستند، تصریح کرد:‌بهتر بود که ناشران مازندرانی حاضر در نمایشگاه، در یک فضا انسجام داشتند و غرفه‌های آنها پراکنده نبود.

