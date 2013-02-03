ارکان اقتصاد مقاومتی/ بازی مدعیان انتخابات آزاد در زمین دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد ابراهیم کریمی شامگاه یکشنبه در همایش اصناف، تولیدکنندگان و اقتصاد مقاومتی در گنبدکاووس افزود: با توجه به فرمایشات رهبری، شعاردادن در این بخش کافی نیست و برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید عمل کرد.

وی اظهار داشت: تاکنون 12 رکن از اقتصاد مقاومتی از فرمایشات مقام معظم رهبری استخراج شده که شش رکن مربوط به حاکمیت و شش رکن نیز به عموم مردم بر می گیرد.

وی عنوان کرد: تقویت فرهنگ کار و تولید، تکیه بر خودباوری، حمایت ار تولید ملی، مدیریت مصرف، مردمی کردن اقتصاد و استفاده حداکثری از تولید وظرفیتهای آن از جمله ارکان اقتصاد مقاومتی است.

سرهنگ کریمی بیان داشت: چرا کارخانجات ما فقط با 60 درصد ظرفیت تولید کار می کنند و این ظرفیتها تکمیل نمی شوند و باید این مسائل مدیریت شود و فرهنگ سازی و اصلاح مدیربتی دو رویکرد مهم است.

ولایتمداری ویژگی شاخص کشور

مسئول بسیج اصناف کشور عنوان کرد: تنها خصوصیت مهم کشور ما ولایتمداری است و حضرت امام راحل، انقلابی را بپا کرد که عالم را زیر و کرد و جهان را تکان داد.

سرهنگ کریمی افزود: حضرت امام راحل ما را از سقوط به کمال رساند و انقلاب اسلامی در جهان بی نظیر بوده و تاکنون دشمنی دشمنان در این سالها به شکل های متفاوت شروع شد.

وی یادآورشد: ما در پیروزی انقلاب شاخص های اصلی داشتیم که اگر همواره آن را مد نظر داشته باشیم، به بیراه نخواهیم رفت.

سرهنگ کریمی افزود: یکی از این شاخص ها، وحدت است که در دوران انقلاب، اتحاد بین آحاد ملت به معنای اخص تجلی پیدا کرده بود.

وی عنوان کرد: معیار دوم، رهبری است و این حرکتهای بیداری اسلامی که به پا شده، منشاء رهبری دارد و اگر درایت رهبری نبود، این حرکتها بوجود نمی آمد.

سرهنگ کریمی افزود: هدف و مقصود بعدی حکومت اسلامی بود و ابعاد بعدی نیز استقلال، عدالت و آزادی است.

مدعیان انتخابات آزاد در زمین دشمن بازی می کنند

وی با اشاره به اینکه مردم خود انقلاب را ترجیح داده اند، عنوان کرد: حال چرا برخی مدعی هستند انتحابات باید آزاد باشد، مگره در طول این 33 سال انتخابات ازاد نبوده است؟

وی تصریح کرد: اگر مدعیان بخواهند بر این طبل بکوبند، بدانند در حال بازی روی زمین دشمن هستند.

مسئول سازمان بسیج اصناف کشور اظهار داشت: ما انشاء الله با شاخص هایی که برای رئیس جمهور مکتبی ودلسوز مد نظر داریم، پای صندوق ها حضور می یابیم و تو دهنی به استکبار جهانی خواهیم زد.