مسئول برگزاری نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه عکس فجر انقلاب شامل بیش از 100قطعه عکس از مبارزات مردم ایران اسلامی و بخش بردخون در راه مبارزه با رژیم طاغوت است که برای استفاده عمومی آماده و در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

عباس عاشوری افزود: مردم بخش بردخون در دوران ستمشاهی مبارزات بسیاری بر ضد رژیم پهلوی داشتند و جوانان منطقه به تظاهرات و اعتراض به اعمال آنها می پرداختند و عده ای دستگیر وزندانی می شدند وتوسط عمال رژیم مورد توهین و هتک حرمت قرار می‌گرفتند.

وی ادامه داد: این نمایشگاه و عکس‌های موجود تنها بخشی از مبارزات مردم ایران را نشان می‌دهد و به مدت10روز برای مشاهده مردم به‌ویژه جوانان منطقه آماده است و دائر است.

دانش‌آموزان مدرسه نرجس بردخون یک روز را بدون کتاب سپری کردند



معاون آموزش و نوآوری اداره آموزش وپرورش منطقه بردخون درحاشیه برگزاری اردوی آموزشگاهی گفت: دانش آموزان استعدادهای نهفته ای دارند ودرقالب ابتکارات و خلاقیت‌ها بروز و ظهور می‌کند که اگر به آنان میدان داده شود دست به نوآوری‌هایی می زنند که در راستای تحول و تغییرات مثبت است.

بهرام حسینی‌پناه افزود: امروز دانش‌آموزان بدون کمک والدین یا معلمان و با استفاده از توان و استعداد خود با آشپزی و پخت انواع غذاهای محلی و ایرانی، دانش و هنر خود را به نمایش گذاشتند و نشان دادند توان انجام کارهای بزرگ را دارند.

وی اضافه کرد: اهداف این اردوی کوتاه مدت یک روزه درون مدرسه ای عملیاتی کردن دروس تئوری کتاب حرفه وفن،بانشاط سازی مدرسه و تقویت حس همکاری و تعاون بین دانش آموزان، اجرای طرح آداب و مهارت‌های زندگی، توجه به هنرهای سنتی و خانگی و تکریم مسئولیت والدین به‌ویژه مادران در خانه است.

این اردوی یک روزه که ازصبح زود تا ظهرادامه داشت با انتخاب غذاها وگروه های برترمدرسه پایان یافت ودرپایان دانش آموزان و معلمان به همراه تعدادی از والدین ناهار را در فضایی صمیمی و دوستانه در مدرسه میل کردند.

این اردوی مدرسه مورد بازدید رئیس و معاونان و کارشناسان اداری و سرگروه ها و مدیران مدارس راهنمایی منطقه قرار گرفت.