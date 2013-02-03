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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۲۲:۰۸

اخبار ورزشی/

رقابت های ایت بال قهرمانی بانوان مازندران به پایان رسید

رقابت های ایت بال قهرمانی بانوان مازندران به پایان رسید

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد مازندران گفت: رقابت های ایت بال قهرمانی بانوان مازندران که با حضور شرکت کنندگانی از شهرهای مختلف مازندران در نوشهر برگزار شده بود با معرفی نفرات برگزیده به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌اصغر عباس پور اظهار داشت: در پایان این رقابت های یک روزه ، ‌بهشاد منصوری موفق به کسب عنوان قهرمانی شد، سپیده شمس ‌به مقام نایب قهرمانی رسید و سمیرا ایکایی ‌به مقامی بهتر از سومی دست پیدا نکرد.

وی همچنین از برگزاری هفته سوم لیگ اسنوکر مازندران خبر داد و گفت: در رقابت های این هفته، تیم برتر بابلسر با نتیجه 3 بر 1 از سد قبیله نوین ساری گذشت، پاسارگاد بابل با همین نتیجه ، تیم شریعت بهشهر را شکست داد و توپ سفید ساری با نتیجه 3 بر 2 عسل تنکابن را مغلوب کرد.

رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد مازندران بیان داشت: شرایط بولینگ و بیلیارد در استان مطلوب است که با ادامه شرایط موجود ، آینده مناسبی برای این ورزش پیش بینی خواهد شد.

برگزاری رقابت های وزنه برداری قهرمانی مازندران 

قهرمانان رقابت های وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان مازندران برای شناسایی نفرات تیم اعزامی استان به رقابت های قهرمانی کشور پس از یک روز جدال وزنه برداران جوان با آهن سرد مشخص شدند.

در این رقابت ها که ظهر امروز در فریدونکنار به پایان رسید ، در دسته 56 کیلوگرم ، مهدی فروتن از قائم شهر با ثبت رکورد 164 کیلوگرم ، به مقام قهرمانی رسید. در دسته 62 کیلوگرم ، مهیار خرسندی از بابل وزنه 202 کیلوگرم را
بالای سر برد و قهرمان شد.

در دسته 69 کیلوگرم، مهدی رضازاده از بابل موفق به بالا بردن وزنه 357 کیلوگرمی در مجموع شد و بر سکوی قهرمانی ایستاد.


 

کد مطلب 1807896

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