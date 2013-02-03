سرمایه گذاران موتور محرکه چرخ اقتصادی گلستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ریزی استاندار گلستان شامگاه یکشنبه در این نشست در شهرک صنعتی بندرگز، بر لزوم پیگیری و رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: استانداری گلستان تمام توان خود را برای پاسخگویی به نیازها و خواست های سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان به کار می گیرد.

رضا غلامی افزود: سرمایه گذاران موتور محرکه چرخه اقتصادی استان هستند و رونق فعالیت اقتصادی آسایش، رفاه و امنیت اجتماعی را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه حمایت از سرمایه گذار بخش خصوصی در حقیقت تحکیم پایه های اقتدار و استقلال کشور است گفت: در حال حاضر بخش تولید به دلیل تحریم های شدید با مشکلاتی مواجه شده است که تلاش می شود با شناسایی و کارشناسی مشکلات درصدد حمایت از مدیران واحدهای تولیدی برآیند.

به گفته وی در دولت نهم و دهم توجه شایانی به بخش صنعت شده و افزایش شهرکهای صنعتی و فراهم کردن زمینه استقرار واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران در این شهرک ها از جمله این اقدامات است.

دادستان مرکز گلستان نیز با تاکید بر ضرورت حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی اظهار داشت: حضور دستگاه قضایی در کنار سرمایه گذار، امنیت سرمایه گذاری را در استان تقویت و سرمایه گذاران را برای ادامه فعالیتهای اقتصادی در استان ترغیب می کند.

عباس پوریانی افزود: مسئولان دستگاه های اجرایی استان وظیفه دارند از سرمایه گذاران واقعی که موجبات رونق اقتصادی و اشتغالزایی استان را فراهم می آورند, حمایت کنند.

وی برگزاری این نشست را نشانه عزم جدی مسئولین بر رفع مشکلات سرمایه گذاران دانست و خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان می توانند چالشهای پیش روی سرمایه گذاری و راهکارهای پیشنهادی در راستای برون رفت از مشکلات را به کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان منعکس کنند.

مدیر کل اطلاعات استان گلستان نیز در این نشست گفت: برگزاری این نشست فرصتی مغتنم برای مدیران دستگاههای نظارتی است تا از نزدیک با مشکلات واحدهای تولیدی آشنا شوند.

ابراهیمی اضافه کرد: تمام هم و غم مدیران، رفع مشکلات و تامین خواسته های فعالان بخش اقتصادی استان است و برگزاری این نشست بدون تردید گامی موثر در راستای شناسایی مشکلات و پیگیری برای رفع آن خواهد بود.

وی با بیان اینکه این روزها شدت تحریم ها برای ضربه زدن به اقتصاد کشور بیشتر از هر زمان دیگری شده است ادامه داد: با وجود همه سنگ اندازی های دشمنان ایران اسلامی، تولیدکنندگان درحال تلاش و فعالیت و تولید کالا هستند.

مدیر کل اطلاعات استان گلستان تاکید کرد: خوشبختانه فضا برای سرمایه گذاری امن و مطمئن در استان گلستان فراهم است و هیچ نگرانی از این بابت در استان وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان نیز با ارائه آماری از تعداد شهرکها و نواحی صنعتی استان اظهار داشت: در دولت نهم و دهم 9 شهرک و ناحیه صنعتی در استان گلستان ایجاد شده است که از این تعداد هفت شهرک و دو ناحیه صنعتی بوده است که با پیگیری های انجام گرفته اجرایی و عملیاتی شد.

نیما بیرودیان اظهار داشت: این درحالی است که قبل از دولت نهم شش شهرک صنعتی در این استان وجود داشت و تعداد واحدهای صنعتی قبل از دولت نهم 442 واحد بوده و در دولت‎های نهم و دهم 371 واحد فعال صنعتی اضافه شده است که در حال حاضر 800 واحد فعال صنعتی در گلستان وجود دارد.

وی برگزاری این نشست مشترک را گامی جدی برای حمایت از واحدهای تولیدی برشمرد و افزود: برگزاری این نشست و حضور مدیران دستگاههای نظارتی و کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان بیانگر عزم جدی آنان برای رفع مشکلات و موانع احتمالی است.

به گفته وی شرکت شهرک های صنعتی استان از ابتدای سالجاری تاکنون تلاش هایی را برای رفع مشکلات و موانع پیش روی سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی انجام داده است.

در ادامه این نشست چند تن از سرمایه گذاران شهرک صنعتی بندرگز مشکلات و خواست های خود را مطرح و خواستار رسیدگی مدیران مرتبط شدند.