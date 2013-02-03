اجرای 70 درصد خدمات کنسولی مازنیها در نمایندگی وزارت خارجه ساری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد عیسی نیا روز یکشنبه در جلسه کمیسیون گردشگری استان در اتاق بازرگانی مازندران اظهار داشت: تاسیس دفتر نمایندگی وزرات خارجه برای تسهیل در پروازهای خارجی و کمک به مقوله گردشگری استان صورت گرفته است.

وی به اهداف تاسیس دفترنمایندگی در مازندران اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف دفاتر وزارت خارجه در استانهای مرزی به واسطه ارتباطی که تجار و کسبه با خارج از کشور برای ارائه خدمات کنسولی ایجاد شد.

مسئول دفتر نمایندگی وزرات امور خارجه مازندران با اشاره به ظرفیت بالای استان در بخش تجاری، گردشگری گفت: باید از ظرفیت دفتر نمایندگی وزارت خارجه به عنوان پل ارتباطی بین استان و نمایندگی خارج از کشور برای معرفی معقوله گردشگری مازندران ضروری است.

عیسی نیا گفت: به واسطه نیازمندی که بین مازندران و کشور آذربایجان وجود داشت مکاتباتی انجام دادیم تا مسئول دفتر وزارت خارجه به همراه مسئولان آن کشور به استان سفر کنند تا در باره مباحث مختلف بویژه در بخش گردشگری،پرواز بند،بار از ظرفیت کشور آذربایجان استفاده کنیم.

وی به بررسی های صورت گرفته برای انجان راه اندازی پرواز مازندران به کشورهای خارجی حاشیه خلیج فارس اشاره کرد و گفت: بحث پرواز ساری به استانبول در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: موضوع پرواز ساری به دوبی که مقدمات آن فراهم و موافقت های لازم برای پرواز اخذ شده است ولی به دلیل پرواز زیاد بین شهرهای مختلف ایران به دوبی قرارداد افزایش پرواز ایران به امارت متوقف شده است.



این مقام مسئول ادامه داد: اگر بحث پرواز در مازندران صورت گیرد خدمات دفتر نمایندگی برجسته خواهد شد.

عیسی نیا با تاکید بر برگزاری نمایشگاه گردشگری در استان گفت: با دعوت از کشورهای حاشیه خلیج فارس می توانیم ظرفیت جذب گردشگران به استان را رونق بخشیم.

وی افزود: 125 طرح گردشگری در مازندران آماده سرمایه گذاری خارجی است.

پیشرفت گردشگری مازندران ضعیف است

مسئول کمیسیون گردشگری مازندران گفت: درجهان کنونی وزارت ورزش و جوانان پل های ارتباطی با سایر کشورهای محسوب می شود

محمد کاوه افزود: پیشرفت استان به چرخه گردشگری ،بازرگانی و کشاورزی بوده که متاسفانه مازندران به لحاظ گردشگری ضعیف است.

کاوه گفت: در سال 2030 درآمد گردشگری دنیا به هزارو 800 میلیارد دلار می رسد.

وی ادامه داد: مازندران تنها یک دهم درصد گردشگری دنیا را به خود اختصاص داده است.