کلنگ زنی طرح ساماندهی رودخانه کرج/ راه اندازی بورس گیاهان دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده اظهار داشت: قرارداد طرح پیاده راه های ساحل رودخانه کرج در قالب طرح ساماندهی محیط طبیعی رودخانه منعقد و طی آن مقرر شده است که پیاده راه شرقی رودخانه کرج به عرض 20 متر و پیاده راه غربی به عرض 10 متر از پل اتوبان تهران قزوین تا حوالی روستای بیلقان به طول 6.5 کیلومتر در طرح ساماندهی رودخانه کرج اجرا شود.

وی افزود: مقطع پیاده راه 20 متری شرقی شامل دو باند پیاده رو هر یک به عرض پنج متر و باند میانی به عرض 10 متر همچنین مقطع پیاده راه 10 متری غرب شامل دو باند پیاده رو هر یک به عرض 2.5 متر و باند میانی به عرض پنج متر ویژه دوچرخه و کالسکه است.

این مسئول عنوان کرد: این دو مقطع به گونه ای طراحی شده که محدودیت های طول مسیر مانع امتداد آنها نمی شود.

آقازاده ادامه داد: در حال حاضر سطح اراضی حاشیه شرقی و غربی واقع در حریم قانونی رودخانه حدود 145 هکتار است که عملا فعالیت و سکونت را در این محدوده دچار ملاحظات حقوقی و رکود را بر این اراضی بی دفاع تحمیل کرده است.

شهردار کلانشهر کرج یادآور شد: لازم است با طرح و اجرای پیاده راه های غربی و شرقی حدود حریم رودخانه تعدیل و پهنه تعادلی رودخانه را ساماندهی کرد.

ایجاد مجموعه گردشگری و بورس گیاهان دارویی

وی اظهار داشت: در واقع با اجرای دو پیاده راه فوق از پل اتوبان تهران - قزوین تا بیلقان حدود 20 هکتار از اراضی حاشیه شرقی و غربی و حد فاصل رودخانه در تملک طرح ساماندهی محیط طبیعی رودخانه اختصاص داده خواهند شد و در مقابل 125 هکتار از اراضی محدوده حریم خارج می شود.

این مسئول گفت: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که در آینده مراکز تفریحی، مهمان سرا، رستوران، مرکز توانبخشی، مرکز فرهنگی، مراکز خرید، فضاهای ورزشی، باغ تالار، پارکینگ و پایگاه امداد و نجات در کنار مجموعه گردشگری دریاچه البرز احداث شود.

آقازاده عنوان کرد: دریاچه تفریحی مخصوص قایق سواری، اسکی روی آب و تمامی ورزشهای آبی که با همکاری هیئت ورزشهای آبی کرج نگهداری می شود به مساحت 12 هکتار ایجاد خواهد شد.

شهردار کلانشهر کرج یادآور شد: همچنین مجموعه توریستی گردشگری با زیربنای 80 هزار مترمربع قرار است که در حاشیه رودخانه ایجاد شود که شامل فعالیتهای تفریحی و گردشگری و مجموعه بزرگ ترین بورس گیاهان دارویی شامل رستورانها و کلینیکهای گیاهی و فرآورده های گیاهان دارویی و مجموعه پارکینگ طبقاتی که گنجایش سه هزار خودرو را در خود جای می دهد.

وی افزود: دو ایستگاه قطارشهری خط 2 و 6 نیز ارتباط مترو کرج با هشتگرد را برقرار می کند، قرار است که از این دریاچه عبور کند.

برآورد اولیه هزار میلیارد ریال برای ساماندهی حریم رودخانه کرج

این مسئول اظهار داشت: برآورد اولیه اجرای دریاچه و مجموعه گردشگری البرز بیش از هزار میلیارد ریال است که طبق برنامه زمان بندی طی سه سال در سه فاز اجرا خواهد شد.

آقازاده ادامه داد: فاز اول اجرای پیاده راه شرقی و غربی، فاز دوم اجرای دریاچه و آبگیری دریاچه و فاز سوم اجرای مجموعه خدمات گردشگری است که با استفاده از توان و پتانسیل بخش خصوصی اجرا خواهد شد و در صورت همکاری مساعد اداره محیط زیست و شرکت آب منطقه ای، می توان سه فار را همزمان اجرا کرد.

شهردار کلانشهر کرج خاطرنشان کرد: در آینده نیز اجرای دریاچه جنوب پل اتوبان و مجموعه گردشگری سرحدآباد که حد فاصل پل اتوبان تهران – قزوین تا راه آهن تهران – تبریز به وسعت 56 هکتار در دستور کار قرار می گیرد.

گفتنی است مراسم کلنگ زنی اجرای طرح ساماندهی رودخانه کرج روز دوشنبه 16 بهمن ماه سال جاری ساعت 10 صبح در محل میدان امام حسین(ع)، پارک شهید چمران روبروی باغ گلها حاشیه رودخانه کرج برگزار می شود.

