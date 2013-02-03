  1. هنر
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۲۲:۰۵

یک حاشیه عجیب برای فیلم فجر/

پشت پرده پیامک‌های مشکوک به مسئولان نظام چیست؟

پشت پرده پیامک‌های مشکوک به مسئولان نظام چیست؟

از دو روز گذشته پیامک هایی با هدف تخریب جشنواره فیلم فجر به مسئولان نظام و اهالی رسانه ارسال می شود که سرمنشا این پیام ها مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، امشب روابط عمومی جشنواره فیلم فجر در اطلاعیه ای اعلام کرد که از چند روز گذشته پیامک هایی برای تخریب سی و یکمین جشنواره فیلم فجر به طور گسترده برای مسئولان نظام ارسال شده است.

اطلاعات تکمیلی خبرنگار مهر حاکی از آن است که این پیامک ها به ویژه برای مقامات دولتی از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شده است.

این پیامک ها که سعی در ناکارآمد نشان دادن جشنواره دارند، به مسایلی چون پوستر یکی از بخش های جنبی جشنواره اشاره داشته است که البته این اشاره به غلط بوده و جزئیات آن متوجه هیچ یک از پوسترهای امسال جشنواره نیست. این مساله همچنین باعث شد که همان منبع ناشناس در پیامک دیگری خبر خود را اصلاح کند.

منشا این پیامک ها در حال حاضر ناشناس است ولی دبیرخانه جشنواره در حال پیگیری مساله از مجاری قانونی است.

جالب اینجاست که روز قبل یکی از خبرگزاری ها با مشاهده این پیامک، به سرعت نسبت به انتشار پیامکی این خبر مبادرت ورزید که با توضیح روابط عمومی جشنواره، مسئولان خبرگزاری متوجه اشتباه خود شدند.

این پیامک ها با عنوان "روزنگر" با هدف تخریب و زیر سوال بردن اقدامات این دوره از جشنواره برای مسئولان ارشد نظام و برخی اهالی رسانه ارسال می شود.

این پیامک ها و همچنین ایمیل هایی برای تخریب جشنواره پیش از آغاز این رویداد ملی نیز ارسال می شد که در فاصله ای قطع شد ولی از دو روز گذشته بار دیگر رونق گرفته است!

کد مطلب 1807904

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