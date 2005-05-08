دكتر ولايتي ساز وكار نظرسنجي را پذيرفته و محكم و استوار در صحنه حضور دارد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بروجردي در پايان جلسه علني امروز در جمع خبرنگاران هرگونه انصراف و كناره گيري ولايتي از رقابت هاي انتخاباتي را رد كرد و گفت: ولايتي بر تصميم گذشته خود مبني بر حضور جدي در انتخابات اصرار دارد.

بروجردي گفت: شش كانديداي اصلاح طلب سازوكار نظر سنجي را قبل از تبليغات رسمي و پس از ثبت نام را پذيرفته اند و در اين چارچوب عمل خواهند كرد.

از رييس ستاد انتخاباتي ولايتي در باره حضور مير حسين موسوي در صحنه انتخابات سوال شد و وي گفت: حضور آقاي مهندس موسوي بر شور و نشاط انتخاباتي مي افزايد و ما از آن استقبال مي كنيم.

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: انتخابات هر چه پرشورتر و با شكوهتر برگزار شود منافع ملي ايران تضمين مي كند و موجب همبستگي ملي خواهد شد.

بروجردي ، اقدام توكلي مبني بر انصراف از كانديداتوري را مثبت ارزيابي كرد و ابزار اميدواري كرد : اصولگرايان هر چه سريعتر به يك كانديداي واحد برسند.