نمایشگاه دستاوردهای صنایع دستی زندانیان شیروان گشایش یافت

علی اکبر عبداللهی صبح دوشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: نمایشگاه دستاوردهای صنایع دستی زندانیان شیروان در هشت غرفه در محل ساختمان قدیم هلال احمر شهرستان واقع در میدان انقلاب شیروان راه اندازی شده و تا پایان دهه فجر برای بازدید عموم دایر خواهد بود.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه صنایع دستی زندانیان شیروان در رشته های تابلو فرش و گلیم بافی، حویه کاری روی پارچه، روبان دوزی، پولک و منجوق دوزی، سرمه دوزی، دوخت البسه محلی، معرق و ... در معرض بازدید و خرید عموم قرار گرفته است.

عبدالهی اضافه کرد: درآمد فروش صنایع دستی این نمایشگاه صرف هزینه های جاری خانواده های زندانیان می شود و از طرف دیگر نیز آموزش و اشتغال زندانیان در رشته های صنایع دستی سبب می شود تا این افراد با آمادگی بیشتری به جامعه رجوع کنند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات تربیتی در محیط زندان شیروان، عنوان کرد: برای زندانیانی که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان شیروان هستند دوره های آموزشی در هشت رشته صنایع تعمیرات خودرو، برق خودرو، تراشکاری، جوشکاری، درودگری، خیاطی، صنایع دستی و پرورش زنبور عسل با همکاری مرکز آموزش فنی و حرفه ای شیروان برگزار می شود.

عبداللهی همچنین با اعلام راه اندازی کارگاه تولید صنایع پلاستیک سازی با اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال و نیز کارگاه بسته بندی و تولید خیارشور در محل زندان اظهار داشت: در نمایشگاه دهه فجر دو غرفه نیز به فروش محصولات این دو کارگاه شامل انواع پلاستیک و خیارشور اختصاص یافته است.

رییس اداره زندان شیروان در پایان تصریح کرد: در حال حاضر قریب به هزار نفر زندانی زن و مرد در این زندان دوران محکومیت خود را سپری می کنند.



