مسوولين ناجا فردا پاسخگوي شهروندان خواهند بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي ، معاون نيروي انساني ناجا در ادامه برگزاري جلسات هفتگي ارتباط مستقيم مسوولان نيروي انتظامي با مردم روز دوشنبه 19/2/84 با حضور در دفتر نظارت همگاني ناجا آماده پاسخگويي به سئوالات شهروندان است.

همچنين در اين نشست هفتگي رييس بهداري كل ناجا و مديرعامل موسسه بيمه اميد به همراه مديران مربوطه نيز از طريق شماره تلفن 197 پاسخگوي شهروندان خواهند بود.

لذا همه پرسنل نيروي انتظامي و خانواده هاي آنان اعم از شاغلين و بازنشستگان مي توانند از طريق شماره تلفن 197مركز نظارت همگاني ناجا، نظرات، پيشنهادات، انتقادات و مشكلات خود را در اين خصوص ارايه نمايند.