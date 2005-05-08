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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۵:۰۸

از طريق تلفن 197

مسوولين ناجا فردا پاسخگوي شهروندان خواهند بود

تعدادي از مسوولان نيروي انتظامي روز دوشنبه با حضور در مركز نظارت همگاني ناجا به سوالات شهروندان پاسخ مي دهند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي ، معاون نيروي انساني ناجا در ادامه برگزاري جلسات هفتگي ارتباط مستقيم مسوولان نيروي انتظامي با مردم روز دوشنبه 19/2/84 با حضور در دفتر نظارت همگاني ناجا آماده پاسخگويي به سئوالات شهروندان است.

همچنين در اين نشست هفتگي رييس بهداري كل ناجا و مديرعامل موسسه بيمه اميد به همراه مديران مربوطه نيز از طريق شماره تلفن 197 پاسخگوي شهروندان خواهند بود.

لذا همه پرسنل نيروي انتظامي و خانواده هاي آنان اعم از شاغلين و بازنشستگان مي توانند از طريق شماره تلفن 197مركز نظارت همگاني ناجا، نظرات، پيشنهادات، انتقادات و مشكلات خود را در اين خصوص ارايه نمايند.

 

کد مطلب 180799

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