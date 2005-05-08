بوستان112هكتاري" آزادگان" سه شنبه هفته جاري افتتاح مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، مهندس محمد مختاري در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران افزود: اين بوستان در مساحت 112هكتار با 60هكتار فضاي سبز با هدف داشتن حداقل فضاي سبز براي هر شهروند در جنوب شرق تهران با هزينه اي بالغ بر 120 ميليارد ريال احداث شده است.

وي افزود: درياچه ، رستوران ، نمازخانه، پاركينگ خودرو و امكانات فرهنگي ، تفريحي به وسعت 6 هكتار و ورزشي شامل زمين فوتبال ، پيست دو ميداني ، دو چرخه سواري و زمينهاي چند منظوره ورزشي به وسعت 2 هكتار و فضاي بازي نجوانان و كودكان به وسعت 6 هزارمتر مربع و... از جمله امكاناتي است كه دراين بوستان براي شهروندان در نظر گرفته شده است.

مختاري خاطر نشان كرد: سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران در سال 83 بيش از 118 پارك محله اي ، منطقه اي و فرامنطقه اي را در سطح شهر تهران احداث و به بهره برداري رساند و در سال جاري نيز همين برنامه ها را در راستاي توسعه فضاي سبز شهري در دستور كار خود قرار داده كه پروژه بوستان آزادگان بزرگترين نمونه اين طرح ها است.

مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران گفت: در كنار اين پارك اولين بوستان مادر در جنوب شرق شهر تهران به مساحت 27 هكتار در دست احداث است كه تا پايان سال مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.