تقويت همكاري هاي امنيتي ميان عراق و اردن در مبارزه با تروريسم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، هوشيار زيباري امروز يكشنبه اعلام كرد : اردن و عراق در جريان سفر جلال طالباني رئيس جمهورعراق به امان در مورد تقويت همكاري امنيتي ميان دو كشور در امر مبارزه با شبكه هاي تروريستي درمنطقه به توافق رسيدند.



زيباري گفت : طرفين اردني وعراقي در جريان مذاكرات خود در امان بر تقويت همكاري امنيتي ميان دو كشور در سايه افزايش خرابكاري و قتل و تروريسم در عراق به توافق رسيدند.



وي افزود: بسياري از شبكه هاي تروريستي از فضاهاي حاكم بر منطقه سوء استفاده مي كنند .



زيباري به امكان تقويت همكاري امنيتي براي مبارزه با اين شبكه هاي تروريستي اشاره كرد.



شايان ذكراست جلال طالباني رئيس جمهور عراق روز گذشته در راس يك هيات عالي رتبه در اولين سفر خارجي خود پس از انتخاب به رياست جمهوري كشورش وارد امان شد .



زيباري درباره اينكه آيا در اين سفر اردني ها درباره احمد چلبي معاون نخست وزيرعراق كه وي را به اختلاس اموال در زمان رياست وي بر بانك پترا در امان كرده بودند، بحثي به ميان آمد، گفت : چلبي يكي از رهبران منتخب ملت عراق است و ما مي خواهيم بدون اينكه اين مساله اردن و عراق را در تنگنا قرار دهد، روابط خود را پيش ببريم .



وي همچنين افزود: اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت اما نمي توانيم پاسخ نهائي را اعلام كنيم.



شايان ذكر است دادگاه اردن در سال 1992 غيابا احمد چلبي را به تهمت اختلاس 288 ميليون دلاراز بانك پترا به 22سال حبس محكوم كرد . اين موضوع از سوي چلبي رد شده است .



زيباري درباره مساله از سرگيري اهداي نفت مجاني از سوي عراق به اردن همانند دوران رژيم صدام كه پس از سرنگوني اين رژيم متوقف شده ، گفت : اين مساله در ديدار طالباني با مقامات اردني مطرح نشد و ممكن است در آينده مطرح شود.



اردن به طور كلي بر نفت مجاني صدام تكيه مي كرد تا جائي كه ساليانه 5/5 ميليون تن نفت را از طريق زميني از صدام به عنوان هديه و پاداش دريافت مي كرد البته نيمي از اين ميزان كاملا رايگان ونيم ديگر با قيمت بسيار نازل تحويل اردن مي شد.

گفتني است روابط ميان عراق واردن در پي دست داشتن يك تروريست اردني در كشتار شيعيان در شهر حله كه 118 شيعه بيگناه در 28 آوريل در حمله اين تروريست كشته شدند، رو به تيرگي رفت كه در ادامه مقامات اردني تلاش زيادي كردند كه با پايان دادن به اين بحران زمينه عادي شدن روابط را فراهم كنند.



عطا عبدالوهاب سفير عراق در اردن نيز روز گذشته به محل كار خود باز گشت . وي در پي دست داشتن تبعه اردني در كشتار شيعيان در حله و به علت اعتراض گسترده ملت عراق از امان فراخوانده شده بود.

بازگشت وي پس از آن صورت گرفت كه جنايت هولناك يك تبعه اردني در شهر حله در 28 فوريه گذشته كه باعث كشته شدن 118 شيعه بيگناه شد، باعث بروز بحران ميان دو كشور و فراخواني سفير عراق در 22 مارس گذشته (2 فروردين) به بغداد شد.



شايان ذكر است در پي حادثه حله كه با اقدام جنايتكارانه تبعه اردني صورت گرفت، خانواده اين تروريست اردني از اقدام جنايتكارانه فرزند خود عليه شيعيان تجليل كردند كه گفته مي شود حتي علماي سني هم در اين مراسم حضور پيدا كردند، پس از اين حادثه بود كه تظاهرات و تجمعات اعتراض آميز گسترده در شهرهاي مختلف عراق از جمله كربلا، نجف، بغداد و كاظمين برگزار شد و تظاهركنندگان با محكوميت دخالت اردني ها در حوادث تروريستي در عراق پرچم اردن را به آتش كشيدند.

خشم ملت عراق تا حدي افزايش يافت كه سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و ابراهيم جعفري نخست وزير كنوني عراق هم از دولت اردن درخواست كردند رسما از ملت عراق به دليل عمليات تروريستي يكي از اتباع اين كشور در شهر حله عذرخواهي كند.