وزير تجارت و صنعت سنگاپور با آيت الله هاشمي رفسنجاني ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله هاشمي رفسنجاني در اين ديدار با تشريح سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران گفت: ارتقا و توسعه همكاري با كشورهاي منطقه و آسيا از سياستهاي اصولي ايران است.

رييس مجمع تشخيص مصحلت نظام با اشاره به ظرفيت هاي دو كشور گفت: توسعه همكاريهاي دو كشور در همه زمينه ها، آثارمثبت زيادي براي طرفين در پي خواهد داشت.

ايشان با ابراز رضايت از روند گسترش همكاريها بين دو كشور گفت: لازم است براي ارتقا وهمكاريهاي بلند مدت پيش از پيش اهتمام كرد.

آيت الله هاشمي رفسنجاني توسعه مناسبات دو ملت و دولت ايران و سنگاپور را با فرهنگ مناسب آسيا ضروري دانست.

وزير تجارت و صنعت سنگاپور نيز در اين ديدار با تشريح اقدامات دوجانبه جهت توسعه همكاريها گفت: ايران كشوري بسيار بزرگ و با تمدن كهن است.

وي افزود: مردم و جوانان سنگاپور مي توانند از حماسه ها و توسعه و پيشرفت ايران كه با حفظ فرهنگ و ارزش ها صورت گرفته ، درس بگيرند.

وزير تجارت سنگاپور گفت: به اين باور رسيد كه بايد زمان بيشتري را براي آنچه كه در ايران و خاورميانه به وقوع پيوست صرف نمايد تا درك بيشتري از ايران و منطقه داشته باشد.

ليم هنگ كيانگ تصريح كرد: توسعه همكاريها، به ويژه دربخش خصوصي و همكاريهاي دانشگاهها براي دو طرف حائز اهميت و منفعت است.

وي همچنين از آيت الله هاشمي رفسنجاني براي سفر به سنگاپور دعوت به عمل آورد كه مورد موافقت قرار گرفت.