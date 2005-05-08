فاز دوم نخستين جشن فرهنگ و هنر دانشجويان ايران آغاز شد

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" سعيد تمدن افزود: قرآن و عترت، موسيقي هنرهاي نمايشي، فيلم و عكس، هنرهاي تجسمي و صنايع دستي و اجتماعي، فرهنگي با زير مجموعه هلال احمر، آسيب هاي اجتماعي، ايرانگردي، جهانگردي، نشر و انديشه و محيط زيست موضوعات نخستين جشن فرهنگ و هنر دانشجويان ايران است.
دبير نخستين جشن فرهنگ و هنر دانشجويان ايران يكي از اهداف اين جشن را كليشه شكني عنوان كرد و خاطر نشان كرد: تعامل كانون هاي فرهنگي، هنري با جامعه برون دانشگاهي از حوزه دانشگاه و استحكام روابط جامعه دانشجويي و مردم، تحليل عناصر انفعال در برخي از مضامين فرهنگي و طراحي انگيزه هاي نوين و كارآمد، آشنا نبودن جامعه دانشگاهي بين الملل با فعاليت هاي فرهنگي، هنري دانشجويان فعال در كانون هاي ايران و تمركززدايي فعاليت هاي فرهنگي و بسط ملي فعاليت هاي مذكور در حوزه كانون ها از ديگر اهداف اين جشن است.
وي افزود: برگزاري جلسات سخنراني و گفت و گو با اساتيد مختلف حوزه هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي، برپايي نمايشگاه هاي مختلف فرهنگي و كارگاه هاي آموزشي متعدد هنري طي ايام جشن در كنار اجراي تئاتر، موسيقي، مسابقه قرآن و عترت و پخش فيلم از ديگر برنامه هاي جشن فرهنگ و هنر دانشجويان ايران است.
نظر شما