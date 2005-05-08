براي گرفتن حقم از شبكه مهاجر همچنان تلاش مي كنم

رضا سخايي، نويسنده و كارگردان فيلم مستند " بونكه مرد" كه بدون مجوز ساعتي پس از تحويل سال از شبكه تلويزيوني ماهواره اي مهاجر ( MiTV ) پخش شده است در مورد پيگيري شكايت خود از اين شبكه به خبر نگارسينمايي "مهر" گفت : وقتي از اين مساله مطلع شدم به بخش رسانه هاي خارجي معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مراجعه كردم تا از اين طريق شكايتي را تسليم مراجع قانوني كنم. اما به من اطلاع دادند كه مجوز فعاليت دفتر نمايندگي اين شبكه اواسط زمستان 83 ( بهمن ماه ) باطل شده است.











وي خاطر نشان كرد: پس از آن از طريق شماره تلفني كه به وسيله همين معاونت در اختيار من قرار گرفته بود با دفتر نمايندگي شبكه مهاجر در تهران ( يوسف آباد ) تماس گرفتم و پس از صحبت با كارمندان اين دفتر به ملاقات يكي از مديران شبكه ( آقاي خسروي ) رفتم تا درباره اين مساله با آنها گفت و گو كنم. ابتدا آنها منكر پخش اين فيلم بودند. ولي با معرفي فيلمبردار گروه كه فيلم را همراه تعدادي از نمونه كارهاي خود فقط براي بازبيني و اعلام نظر درباره همكاري وي در اختيار اين شبكه گذاشته بود، آنها پخش فيلم را پذيرفتند. مدتي درباره اين مساله با هم گفت و گو كرديم و قرار شد كه مديران اين شبكه بابت پخش فيلم به من 3 ميليون تومان بدهند. اما از آن زمان تا كنون آنها مرتب از اين كار طفره مي روند و حاضر به پرداخت هيچ غرامتي نيستند.

سخايي با بيان اينكه در برابر عمل انجام شده قرار گرفته است و هيچ اقدامي در حمايت از وي براي گرفتن حق قانوني اش صورت نمي گيرد، اظهار داشت: اگر اين شبكه پيش از پخش فيلم با من تماس مي گرفت، در هيچ شرايطي اجازه اين كار را به آنها نمي دادم. اما در حال حاضر با اين نمايش ماهواره اي، نه سازمان صدا و سيما و نه هيچ شبكه ديگري حاضر به خريد فيلم نخواهد بود.

اين كارگرداني در ادامه به "مهر" گفت : مسوولين اين شبكه ادعا مي كنند، برنامه هايي كه در حال حاضر از اين شبكه پخش مي شود، پيش از باطل شدن مجوز فعاليت شان در داخل كشور خريداري و ضبط شده است. اگر اين شبكه از چنين توان مالي بالايي برخوردار است، چرا در پرداخت حقوق قانوني من كوتاهي مي كند. از طرف ديگر، اگر به راستي فعاليت شبكه جهاني مهاجر در داخل كشور غير قانوني است، چرا مسوولين اين شبكه در تهران حضور دارند، به قبول آگهي هاي تبليغاتي دست مي زنند و با استفاده از سادگي جوان ها اقدام به پخش برنامه هاي مجاني از شبكه خود مي كنند؟!

لازم به ذكر است فيلم مستند " بونكه مرد " تابستان سال 83 در شهرستان شاهرود توليد شده است. اين فيلم روايتي مستند از تلاش پيرمردي است كه چند درخت در بيابان كاشته و از آنها مراقبت مي كند.

