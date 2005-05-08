اختصاص 250 ميليارد ريال وام خود اشتغالي به معلولين//80 درصد معلولان كشور فاقد مسكن هستند

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر راه چمني از راه اندازي 120 كارگاه كوچك توليدي خبرداد و افزود: 5 درصد اين اعتبار به راه اندازي طرحهاي كوچك تعاوني و شركت هاي سهامي خاص اختصاص مي يابد.

وي با اشاره به اينكه 80 درصد معلولان كشور فاقد مسكن هستند خواستار اجراي دقيق قانون واگذاري 10 درصد از مسكن هاي ساخته شده توسط سازمان مسكن و شهرسازي به اين افراد شد.

راه چمني گفت: در حال حاضر 26هزارو 700 مددجو در قالب 14گروه تحت پوشش قرار دارند كه 70 درصد هزينه هاي حمايتي 50 هزار نفر از اين تعداد را موسسات خيريه تامين مي كنند.

رييس سازمان بهزيستي اظهار اميدواري كرد امسال يارانه مراكز غير دولتي وابسته به سازمان بهزيستي 30 درصد افزايش يابد.

همچنين وي از واگذاري 100 دستگاه خودروبه منظور خدمات رفاهي معلولان قطع نخاعي در كشو رخبر داد و گفت: مهمترين برنامه سال 84 را توانمندسازي گروههاي هدف ، بازگشايي كارگاههاي تخصصي ، آموزش معلولان و ايجاد بستر مناسب و توانمندسازي مبتني بر خانواده و نظارت بر اجراي دقيق قانون جامع حمايت از معلولان ، توسعه و تقويت مشاوره ژنتيك و ايجاد تقويت بسترمشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي درقالب موسسات غير دولتي و راه اندازي دفتر امور داوطلبان قرار داده ايم.