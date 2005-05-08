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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۵:۴۳

در جلسه علني امروز

كليات لايحه قانون مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاهها به تصويب نرسيد

كليات لايحه الحاق دو تبصره به ماده 19 قانون مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي كشور در جلسه علني امروز به تصويب نمايندكان مجلس نرسيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در اين لايحه آمده است، اعضاي هيات علمي كه با حكم مراجع قضايي و يا راي هيات هاي انتظامي يا هياتهاي بازرسي و پاكسازي سابق به اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي شوند، در صورت داشتن بيش از پانزده سال سابقه  يا پنجاه سال سن، به تشخيص هياتهاي تجديد نظر انتظامي ذيربط، براي هيئت خود يا خانواده انان مقرري ماهيانه اي كه مبلغ آن از هشتاد درصد حقوق اعضاي هيات علمي تجاوز نخواهد كرد، برقرار مي گردد.

اين مقرري از محل اعتبار صندوقهاي بازنشستگي پرداخت مي شود و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هياتهاي تجديد نظر انتظامي قطع مي گردد.

در جلسه امروز نمايندگان با اين لايحه مخالفت كردند

کد مطلب 180815

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