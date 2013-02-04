وحدت و اتحاد اولویت امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین غیب پرور صبح دوشنبه در مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی در دادگستری استان فارس با بیان اینکه متاسفانه برخی گوششان بدهکار تاکیدات مقام معظم رهبری نیست افزود: بارها و بارها مقام معظم رهبری بر همدلی، اتحاد و وحدت تاکید کرده اند.

مشکلات و فراز و نشیب ها به پای انقلاب نوشته نشود

سردار غیب پرور با تاکید بر اینکه نباید فراز و نشیب ها را به پای انقلاب نوشت، گفت: امروز شاهد بروز برخی از مشکلات در جامعه هستیم اما نباید این مباحث را به پای انقلاب گذاشت بلکه برخی از این موارد علاوه بر وجود تحریم ها به دلیل برخی سوء مدیریت هاست.

وی تصریح کرد: شان انقلاب ما وجود اینگونه مشکلات نیست و قرار هم نبود اینگونه مدیریت ها در داخل کشور انجام شود.

فرمانده سپاه فجر استان فارس تاکید کرد: مقام معظم رهبری طی مدت گذشته بارها تکرار کردند که برخی رفتارها و حرکت ها را نکنید اما متاسفانه توجه نمی شود.

سردار غیب پرور افزود: اینگونه موارد ربطی به انقلاب ندارد و ما باید قدردان این انقلاب باشیم.

متدینین و خانواده شهدا از وضعیت فرهنگی شیراز گلایه دارند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت فرهنگی شهر شیراز، گفت: تنها یدک کشیدن نام سومین حرم اهل بیت(ع) کافی نیست بلکه باید به گونه ای رفتار کرد که در مباحث مختلف فرهنگی و اجتماعی شیراز سومین حرم اهل بیت(ع) باشد.

فرمانده سپاه فجر استان فارس تصریح کرد: جای تاسف است که در این شهر، محلی برای نمایش مانکنها در نظر گرفته می شود و جای تاسف است که برخی از همنین مسئولین فرهنگی نیز به اینگونه کارها رضایت داده و مجوز صادر می کنند.

سردار غیب پرور افزود: خانواده شهدا، متدینین، بچه حزب الهی ها از وضعیت موجود فرهنگی ناراضی هستند.