به گزارش خبرنگار مهر، سامانه کوثر بلاگ، به منظور بزرگداشت دهه فجر و شناساندن ابعاد مختلف آن به نسل سوم انقلاب و تجدید خاطرات آن، جشن فجر را با همکاری وبلاگنویسان این سامانه راهاندازی کرده است.
وبلاگنویسان علاقهمند حوزههای علمیه خواهران، میتوانند مطالب خود را اعم از مقاله، یادداشت، شعر، خاطره، عکس و کلیپ متناسب با موضوع دهه مبارک فجر بر روی وبلاگ خود در سامانه ارسال کرده و دستنوشتههای کوتاه، نظرات، خاطره و داستانهای کوتاه را در بخش نظرات وبلاگ فجر به آدرس اینترنتی http://fajr.womenhc.com ارسال کنند.
سامانه وبلاگ مدارس(کوثربلاگ) به نشانی http://womenhc.com در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است و سامانه پشتیبانی برای هرگونه تماس و یا ارسال درخواست ایجاد وبلاگ برای طلاب به نشانی support.womenhc.com در اختیار آنها قرار دارد.
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