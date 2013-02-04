  1. دانشگاه و فناوری
۱۶ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۴۴

جشن وبلاگی فجر حوزه‌های علمیه خواهران برگزار می شود

جشن وبلاگی فجر حوزه‌های علمیه خواهران برگزار می شود

همزمان با فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی جشن فجر در سامانه وبلاگ حوزه‌های علمیه خواهران (کوثربلاگ) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه کوثر بلاگ، به منظور بزرگداشت دهه فجر و شناساندن ابعاد مختلف آن به نسل سوم انقلاب و تجدید خاطرات آن، جشن فجر را با همکاری وبلاگ‌نویسان این سامانه راه‌اندازی کرده است.

وبلاگ‌نویسان علاقه‌مند حوزه‌های علمیه خواهران، می‌توانند مطالب خود را اعم از مقاله، یادداشت، شعر، خاطره، عکس و کلیپ متناسب با موضوع دهه مبارک فجر بر روی وبلاگ خود در سامانه ارسال کرده و دست‌نوشته‌های کوتاه، نظرات، خاطره و داستان‌های کوتاه را در بخش نظرات وبلاگ فجر به آدرس اینترنتی http://fajr.womenhc.com ارسال کنند.

سامانه وبلاگ مدارس(کوثربلاگ) به نشانی http://womenhc.com در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است و سامانه پشتیبانی برای هرگونه تماس و یا ارسال درخواست ایجاد وبلاگ برای طلاب به نشانی support.womenhc.com در اختیار آنها قرار دارد.

پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه‌های علمیه خواهران راه اندازی این سامانه را اقدامی برای ایجاد اتحاد در صفوف وبلاگ نویسان مومن، متعهد و ولایی برای اثربخشی و انسجام هر چه بیشتر فعالیت‌های انقلابی عنوان کرد.
کد مطلب 1808167

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