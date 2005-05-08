مخالفت شارون با آزادي اسراي فلسطيني دربند رژيم صهيونيستي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، يك منبع اسرائيلي امروزيكشنبه اعلام كرد كه آريل شارون نخست وزير اسرائيل تصميم گرفت 400 اسير فلسطيني را كه آزادي آنها درچارچوب توافقات شرم الشيخ مصر مورد توافق قرار گرفته بود، آزاد نكند.



اين سخنگوي گفت : شارون به علت اينكه ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان هنوزهيچ اقدامي براي مهار تروريسم كه همچنان وجود دارد، انجام نداده است.



اين مقام رژيم صهيونيستي درتلاش براي انحراف افكارعمومي گفت : اگر فلسطينيان به تعهدات خود در شرم الشيخ عمل كنند ما هم چنين خواهيم كرد اما ما هرگز پيش از آنها عمل نخواهيم كرد.



رژيم صهيونيستي در 21 فوريه گذشته 500 اسير فلسطيني را آزاد كرده بود و قرار بود 400 اسير ديگر را آزاد كند كه همچنان از عمل به اين مساله طفره مي رود.



بحث بهانه جويي رژيم صهيونيستي ازعمل به تعهدات خود نكته تازه اي نيست واين رژيم تاكنون به بسياري ازتعهداتي كه درگذشته داده است، پشت پا زده است.



حتي مصركه با رژيم صهيونيستي روابط عادي دارد و ميزبان نشست شرم الشيخ بود تل آويو را به طفره رفتن از عمل به تعهدات خود در شرم الشيخ متهم كرده است.

درعين حال وزير امور زندانيان فلسطيني به خبرگزاري فرانسه دراين باره گفت:"شارون تصميم گرفته است زندانيان را تا زماني كه ابومازن اقدامي در جهت سركوب تروريسم كه در حال انجام است صورت نداده است دست نگهدارد".

اين سخنگو گفت تصميم تل آويو درعدم آزادي اين چهارصد زنداني مي تواند باعث شود تا گروههاي فلسطيني ترك مخاصمه و آتش بس را نقض كنند.

"سوفيان ابوزايد" به خبرگزاري فرانسه گفت:"روشن است كه اسرائيل موضع خود را تغيير داده و به توافقات شرم الشيخ عمل خواهد كرد و اين تصميم بخشي از موانع اسرائيل براي انجام تفاهمات شرم الشيخ به حساب مي آيد و تاثيري منفي بر آرامش هاي موجود خواهد داشت.

گفتني است اين 400 نفرقرار بود بر اساس بخشي از توافقي كه بين محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين و شارون سه ماه قبل در نشست شرم الشيخ در مصر صورت گرفت از زندان آزاد شوند.ليكن تاكنون رژيم صهيونيستي به بهانه هاي مختلف از جمله عدم برخورد قاطع دولت خودگردان با گروههاي مبارز فلسطيني از آزادي آنها خود داري كرده است.