به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور یکشنبه شب با قطعی شدن حضور پیکان در مرحله پلی‌آف به پایان رسید. در این هفته متین ورامین شکست خورد و کاله هم امتیاز دیدار برابر تیم ته جدولی جواهری گنبد را تقسیم کرد. از همین رو رقابت این تیم‌ها در هفته بیستم و یکم هم حساسیت زیادی خواهد داشت.

این هفته از رقابت‌ها روز چهارشنبه برگزار می‌شود و طی آن کاله به مصاف پیکان صدرنشین می‌رود. شانس دیگر تیم‌ها برای اینکه بتوانند صدر جدول را از پیکان بگیرند، خیلی کم و شاید هم غیرممکن است اما برای اینکه از این بابت ترسی به دل بازیکنان پیکان وارد نشود یا اینکه صدرنشینی‌شان خدشه دار نشود، آنها باید این بازی را ببرند.

البته انگیزه شاگردان بهروز عطایی برای پیروزی در این بازی اگر بیشتر از پیکان نباشد، کمتر هم نیست. آنها در مرحله رفت مقابل پیکان شکست خوردند و حالا زمانی فرصت جبران را پیدا کرده‌اند که به شدت نیازمند پیروزی هستند. اگر بازیکنان کاله سه امتیاز کامل این بازی را از آن خود کنند و از طرفی سایپا و شهرداری ارومیه هم نتیجه دیدارهای خود را واگذار کنند، صعود کاله به پلی‌آف قطعی می‌شود.

متین هم فقط به یک پیروزی و سه امتیاز آن نیاز دارد تا صعودش را به پلی‌آف قطعی کند و در هفته پایانی تنها برای نهایی شدن جایگاهش به میدان برود. شاگردان مصطفی کارخانه برای رسیدن به این مهم باید همانند دور رفت نوین کشاورز را شکست دهند، تیمی که برای بقا در لیگ برتر نیازمند پیروزی و امتیاز آن است.

سایپا هم یکی از تیم‌های محکوم به برد در این هفته از مسابقات است، به خصوص اینکه هفته پیش یک امتیاز دیدار برابر میزان خراسان را از دست داد و با توجه به برد خانگی شهرداری ارومیه، هم امتیاز با این تیم شد. شاگردان فرهاد نفرزاده که در رده چهارم، نفس شهرداری ارومیه را در نزدیک‌ترین فاصله به خود حس می‌کنند، برای اینکه کارشان به اما و اگر نکشد باید پیروز قاطع دیدار برابر آلومینیوم المهدی باشند.

البته سایپا در مرحله رفت نتوانست از پس رقابت با آلومینیوم برآید و امتیاز دیدار با این تیم را به طور کامل از دست داد. با این اوصاف موقعیت سایپا در این هفته مسابقات چیزی شبیه قرارداشتن در لبه پرتگاه است.

پیشگامان کویر یزد - شهرداری ارومیه؛ این یکی از تعیین کننده‌ترین دیدارهای این هفته از مسابقات است. شهرداری ارومیه باید برنده شود تا سایه خود را روی جایگاه چهارمی حفظ کند و یزدی‌ها هم باید امتیاز کامل بگیرند تا اندک امیدش را برای پلی‌آف حفظ کند. چه بسا با توجه به نتایج دیگر دیدارها، بازنده این بازی مجبور به قطع امید از حضور در پلی‌آف شود، بنابراین دو تیم به شدت و بیشتر از همیشه به دنبال پیروزی هستند.

میزان خراسان هم نه به اندازه دیگر تیم‌ها اما تا حدی امید دارد که بتواند با روی دادن اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی در پایان لیگ، سهمیه پلی‌آف را بگیرد. امید مشهدی‌ها زیاد نیست اما در هر صورت برای حفظ آن باید از مصاف با تبریزی‌ها به نتیجه ایده‌آلی برسند. این در حالی است که ارزش پیروزی و کسب امتیاز برای شهرداری تبریز هم کم نیست چون این تیم هم به دنبال فرار از خطر سقوط است.

باریج اسانس کاشان - جواهری گنبد؛ این بی‌تاثیرترین بازی هفته بیست و یکم است که در کاشان برگزار خواهد شد. کاشانی‌ها بعد از پنج پیروزی متوالی، هفته گذشته مقابل آلومینیوم المهدی تن به شکست دادند. تاوان این شکست به حدی بود که حالا بهترین پیروزی هم نمی‌تواند این تیم را نسبت به صعود امیدوار کند. همان طور که هیچ نتیجه‌ای نمی‌تواند گنبدی‌ها را از سقوط نجات دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هر صورت هفته بیست و یکم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در حالی روز چهارشنبه برگزار می‌شود که تیم‌های مدعی برای تعیین جایگاه‌های دوم تا چهارم رقابت نزدیکی با یکدیگر خواهند داشت. البته در این میان کاله و متین با کسب پیروزی قاطع صعودشان را قطعی کرده و رقابت هفته پایانی را برای نهایی کردن جایگاه‌شان برگزار می‌کنند.

اما اینکه در پایان این هفته دیگر تیم‌های امیدوار به صعود یعنی سایپا، شهرداری ارومیه و پیشگامان کویر یزد چه وضعیتی داشته باشند، به نتیجه گیری هر یک از آنها و تاثیر عملکرد هر یک روی دیگری بستگی دارد.

برنامه دیدارهای هفته بیست و یکم رقابت‌های والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و جدول رده‌بندی این مسابقات به شرح زیر است:

چهارشنبه 18/11/91

* پیشگامان کویر یزد - شهرداری ارومیه (ساعت 15:30 - سالن شاهدیه یزد)

* نوین کشاورز - متین ورامین (ساعت 15:30 - خانه والیبال تهران)

* شهرداری تبریز - میزان خراسان (ساعت 15:30 - سالن شهید اقدمی تبریز)

* کاله آمل - پیکان تهران (ساعت 15:30 - سالن پیامبر اعظم (ص) آمل)

* سایپا البرز - آلومینیوم المهدی بندرعباس (ساعت 15:30 - سالن انقلاب کرج)

* باریج اسانس کاشان - جواهری گنبد (ساعت 15:30 - سالن تختی کاشان)

جدول رده بندی:

1- پیکان تهران (16برد، 4 باخت، 45 امتیاز)

2- متین ورامین (14برد، 6 باخت، 41 امتیاز)

3- کاله مازندران (14برد، 6 باخت، 39 امتیاز)

4- سایپا البرز (13برد، 7 باخت، 37 امتیاز)

5- شهرداری ارومیه (13برد، 7 باخت، 37 امتیاز)

6- پیشگامان کویر یزد (10 برد، 10 باخت، 33 امتیاز)

7- میزان خراسان (9 برد، 11 باخت، 32 امتیاز)

8- باریج اسانس کاشان (10برد، 10 باخت،27 امتیاز)

9- آلومینیوم المهدی بندرعباس (10برد، 10باخت، 26 امتیاز)

10- شهرداری تبریز (5 برد، 15باخت، 18امتیاز)

11- نوین کشاورز (5 برد، 15باخت، 16امتیاز)

12- جواهری گنبد (یک برد، 19باخت، 7 امتیاز)