رفتارهای روز استیضاح برخلاف منویات رهبری بود/رئیس جمهور صحبت نمی کرد استیضاح رای نمی آورد

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد رفتار و اظهارات محمود احمدی نژاد در جلسه استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پاسخ علی لاریجانی به وی عنوان کرد: با توجه به بیانات مکرر رهبری و تاکید بر وحدت و همدلی بین قوا، رفتار رئیس جمهور و رئیس مجلس در جلسه دیروز برخلاف منویات رهبری بود و سبب آزرده خاطر شدن دوستان نظام و انقلاب شد.

وی اظهار داشت: در حالی که رهبری دائما بر تعامل بین سه قوه سفارش می کنند، بداخلاقی های این چنینی جالب نبوده و فضای کشور را متشنج می کند.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: پیش از اظهارات رئیس جمهور، فضای جلسه به گونه ای بود که استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی رای نمی آورد و با سخنرانی وی تعداد بیشتری از نمایندگان رای مخالف می دادند اما پس از اظهارات محمود احمدی نژاد و پاسخ گویی علی لاریجانی فضای مجلس تغییر کرد و تعداد موافقان استیضاح افزایش یافت.

وی همچنین در مورد فیلم مورد اشاره رئیس جمهور از مکالمه سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی عنوان کرد: اصل این قضیه که از مذاکره خصوصی دو نفر به صورت پنهانی فیلم تهیه شود و سپس آن فیلم در موضوعی دیگر مورد استفاده قرار گیرد، درست نبوده و عملی غیراخلاقی محسوب می شود.