بر اساس آخرين نظر سنجي ها، ميزان مشاركت مردم در انتخابات فعلا بيش از 50 درصد است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" وزير كشور كه در يك نشست خبري سخن مي گفت، اظهار داشت: هنوز ميزان واجد شرايط شركت در انتخابات مشخص نشده است و اداره آمار، اين رقم را تا آخر اين هفته به وزارت كشور اعلام خواهد كرد.

اهميت نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را يادآور شد و گفت: هنوز تحليل گران سياسي و دست اندركاران امر انتخابات نتوانسته اند پيروز اين عرصه را شناسايي كنند و اين پديده براي اولين بار در تاريخ انتخابات رياست جمهوري اتفاق افتاده است.

موسوي لاري افزود: برگزاري انتخابات سالم و رقابتي و تجربيات اندوخته وزارت كشور در اين زمينه، صيانت از راي ملت و مجموعه شرايط منطقه اي به ما كمك كرده است تا با در نظر گرفتن همه جوانب، ساز وكاري براي تقويت اجراي برگزاري انتخابات مطلوب به كار گيريم.

وي اظهار داشت: شوراي نگهبان بر اساس قانون اساسي و قانون انتخابات رياست جمهوري مسووليت مستقيم رسيدگي به صلاحيت ها را عهده دار است و حق و اختيار دارد مصاديق نامزدي در انتخابات رياست جمهوري را با شرايط نامزدهاي اين جايگاه منطبق كند.

موسوي لاري در عين حال تاكيد كرد: شوراي نگهبان بايد در بررسي صلاحيت ها بر اساس ملاك هاي قانوني عمل كند و چنانچه به عنوان مسوول اجراي انتخابات با رفتار قانون شكنانه مواجه شويم بر اساس وظيفه خود با آن برخورد مي كنيم.

وي يادآور شد: انتخابات مرحله اي نيست كه ابتدا يك شورا و بعد مردم افراد را انتخاب كنند، بلكه ميزان راي ملت است و مردم تعيين كننده سرنوشت خود و انتخابات هستند. اگر انتخابات بر اساس قانون و مانند انتخابات اولين دوره رياست جمهوري در فضايي آزاد، سالم و رقابتي برگزار شود، مشاركت حداكثري تحقق يافته و منافع ملي ما تضمين خواهد شد.

وزير كشور در پاسخ به سوالي در خصوص احتمال رد صلاحيت هاي گسترده نامزدها از سوي شوراي نگهبان اظهار داشت : انتخابات رياست جمهوري آينده، مانند انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري برگزار نخواهد شد.

موسوي لاري افزود: افرادي كه وارد اين عرصه شده اند افرادي شناخته شده هستند و به همين علت مانند انتخابات گذشته شاهد ريزش نامزدها نخواهيم بود و قطعا با عنايت شوراي نگهبان به راهبرد مشاركت حداكثري نظام ، زمينه رقابت براي همه افراد و گروه هايي كه مي خواهند در چارچوب ميثاق ملي فعاليت كنند، فراهم خواهد شد.

وزير كشور در عين حال در پاسخ به خبرنگاري كه به بيانيه هيات نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مياندوره اي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي مبني بر پايان كار بررسي صلاحيت ها و مشخص شدن افراد داراي صلاحيت اشاره كرد، اظهار داشت: حجم رد صلاحيت ها ازسوي ناظران در اين دوره بالا است و ما از نوع برخورد آنان گلايه منديم.

موسوي لاري با بيان اينكه هيات هاي اجرايي 14 نفر از نامزدها را به علت فقدان مستندات رد صلاحيت كرده است، ابراز اميواري كرد شوراي نگهبان قانون اساسي با رعايت قانون و دلجويي از كساني كه بدون دليل آنها را از گردونه رقايت هاي انتخاباتي خارج كرده است، شرايط رقابت را براي همه افراد داراي صلاحيت فراهم كند.

وزير كشور در بخش ديگري از سخنانش با انتقاد از اختصاص بودجه 80 ميليارد ريالي به وزارت كشور در برابر بودجه 160 ميليارد ريالي شوراي نگهبان توسط مجلس هفتم اظهار داشت: قبل از تصويب بودجه، نامه اي به رييس مجلس و كميسيون تلفيق نوشتم و نگراني خود را از اين مساله اعلام كردم كه متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

موسوي لاري افزود: امروز در حالي كه براي جبران كسري هزينه هاي انتخابات گذشته مشكل دارم ، شاهد عدم توازن در نحوه پرداخت ها هستيم و اين در حالي است كه گزارشاتي كه از نهاد نظارت مي رسد، از محل اين اعتبار به آنها حقوق پرداخت مي شود و اين مساله در شان مجلس شوراي اسلامي ودولت جمهوري اسلامي نيست كه شعار عدالت بدهند و ناعادلانه تصميم گرفته شود.

وزير كشور در ادامه اين نشست، با اشاره به زمان ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري كه از روز سه شنبه هفته جاري آغاز مي شود، اظهار داشت: رييس جمهوري بايد از رجال سياسي مدير و مدبر باشد و اگر چه وزارت كشور موظف است از همه داوطلبان نام نويسي كند، اما هيچ كس نبايد تصور كند حالا كه هم سنگ و هم گنجشك مفت است، بايد شانس خود را آزمود.

موسوي لاري افزود: حضور همه افراد در عرصه رقابت هاي انتخاباتي نه تنها مطلوب نيست، بلكه مورد پذيرش جامعه هم نيست. كساني بايد ثبت نام كنند كه چهره سياسي و قدرتمندي در اداره امور كشور و توانمند نسبت به جذب آراي ملت هستند تا شوراي نگهبان بر اساس قانون و بدون توجه به سلايق رايج در كشور صلاحيت ها را بررسي و با تاييد نامزدها فضاي را براي برگزاري رقابت سالم فراهم كند.

وزير كشور پيش از پاسخ به سوالات، در خصوص فعاليت هاي ستاد انتخابات كشور سخنراني كرد.

موسوي لاري دو راهبرد اصلي وزارتخانه متبوعش را "ساز و كارهاي برگزاري انتخابات سالم و رعايت قوانين آن از سوي همه عناصر نقش آفرين" و "فراهم كردن شرايط و مقدمات براي مشاركت حداكثري مردم در انتخابات" عنوان كرد و توضيح داد براي تحقق اهداف، هر دو بخش برنامه هايي را در دستور كار خود قرار داده است.

وي تاكيد كرد: امروز با تلاش مسوولان ستاد انتخابات كشور و از طريق تعامل با دستگاه هاي مربوطه، همه زمينه ها براي برگزاري انتخابات سالم و رقابتي نهمين دوره رياست جمهوري فراهم است و هيچ مشكلي از نظر امنيتي و اجرايي و ساماندهي حوزه ها و شعب اخذ راي وجود ندارد.