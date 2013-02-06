ایجاد سه دانشکده و پژوهشکده جدید در دانشگاه صنعتی همدان

دکتر حسن کی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه توسعه جامع 5 ساله دانشگاه در راستای توسعه کمی و کیفی تدوین و مقرر شده توسعه فضاهای کالبدی آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه براساس این برنامه صورت گیرد.

وی ادامه داد: در این برنامه موافقت اصولی برای تأسیس سه پژوهشکده، نانوفناوری، مواد و انرژی و پژوهشکده رباتیک و هوش مصنوعی از هیأت امنای دانشگاه اخذ شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان افزود: همچنین مقدمات تأسیس 3 دانشکده جدید مهندسی پزشکی و رباتیک، دانشکده مهندسی مواد و معدن دانشکده علوم مهندسی و فناوری‌های نوین آماده شده است.



وی از دیگر برنامه های دانشگاه در این طرح به تدوین، طراحی و جانمایی برنامه توسعه مراکز فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی همدان اشاره کرد.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان در پایان از تدوین چارت جدید دانشگاه خبر داد و افزود: چارت تشکیلاتی جدید دانشگاه براساس برنامه جامع توسعه دانشگاه و مبتنی بر نیازسنجی‌های منطقه‌ای و ملی به تصویب رسیده است.