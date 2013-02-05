عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

*آمریکا
- "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا خواستار ارائه پیش نویس قانون ممنوعیت حمل سلاح به کنگره شد.
- یک گروه مسلح در کلمبیا از بازداشت دو آلمانی به اتهام جاسوسی خبر داد.
- "جان مک کین" از مخالفت خود با تلاشها در راستای رد نامزدی "چاک هگل" برای وزارت دفاع آمریکا خبر داد.
- مجلس ایالتی آرکانسا مجوز حمل سلاح در کلیساها را تصویب کرد.
- گروگان گیری 6 روزه در ایالت آلاباما با کشته شدن گروگانگیر و آزادی گروگان پایان یافت.
* آسیا
- مقامات پاکستانی از ساخت یک تفریحگاه در محل زندگی "اسامه بن لادن" خبر دادند.
* خاورمیانه
- "فهد جاسم الفریج" وزیر دفاع سوریه از توانمندی ارتش این کشور در از بین بردن گروههای تروریستی خبر داد.
- عربستان سعودی برای ساخت منازل مسکونی در نوار غزه 34 میلیون دلار سرمایه گذاری کرد.
- "اکمل الدین احسان اوغلو" دبیرکل سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد: اظهارات اخیر معاذ الخطیب به منزله پیشرفتی مهم در روند حل مسالمت آمیز بحران سوریه است.
- دهها نفر در درگیریهای شهر طنطا مصر که در مراسم تشییع جنازه یکی از فعالان مصری رخ داد، زخمی شدند.
- واشنگتن خشونتهای اخیر نیروهای امنیتی مصر علیه معترضان این کشور را محکوم کرد.
