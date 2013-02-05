  1. بین الملل
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۰۲

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان به نقل از رسانه های خارجی، از شب گذشته تاکنون به شرح زیر است.

*آمریکا

- "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا خواستار ارائه پیش نویس قانون ممنوعیت حمل سلاح به کنگره شد.

- یک گروه مسلح در کلمبیا از بازداشت دو آلمانی به اتهام جاسوسی خبر داد.

- "جان مک کین" از مخالفت خود با تلاشها در راستای رد نامزدی "چاک هگل" برای وزارت دفاع آمریکا خبر داد.

- مجلس ایالتی آرکانسا مجوز حمل سلاح در کلیساها را تصویب کرد.

- گروگان گیری 6 روزه در ایالت آلاباما با کشته شدن گروگانگیر و آزادی گروگان پایان یافت.

- "جان مک کین" از مخالفت خود با تلاشها در راستای رد نامزدی "چاک هگل" برای وزارت دفاع آمریکا خبر داد.

* آسیا

- مقامات پاکستانی از ساخت یک تفریحگاه در محل زندگی "اسامه بن لادن" خبر دادند.

* خاورمیانه 

- "فهد جاسم الفریج" وزیر دفاع سوریه از توانمندی ارتش این کشور در از بین بردن گروههای تروریستی خبر داد.

- عربستان سعودی برای ساخت منازل مسکونی در نوار غزه 34 میلیون دلار سرمایه گذاری کرد.

- "اکمل الدین احسان اوغلو" دبیرکل سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد: اظهارات اخیر معاذ الخطیب به منزله پیشرفتی مهم در روند حل مسالمت آمیز بحران سوریه است.

- دهها نفر در درگیریهای شهر طنطا مصر که در مراسم تشییع جنازه یکی از فعالان مصری رخ داد، زخمی شدند.

- واشنگتن خشونتهای اخیر نیروهای امنیتی مصر علیه معترضان این کشور را محکوم کرد.

کد مطلب 1808244

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها