  1. حوزه و دانشگاه
۱۶ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۱۸

نخستین جشنواره ملی کرسی‌های آزاداندیشی برگزار می‌شود

نخستین جشنواره ملی کرسی‌های آزاداندیشی برگزار می‌شود

نخستین جشنواره ملی کرسی‌های آزاداندیشی اسفند ماه سال جاری در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محورهای این جشنواره عبارتند از فعالیتهای برگزیده شامل کرسی آزاد اندیشی، مناظره، نظریه‌پردازی، نقد و نظر)، باشگاه آزاد اندیشی برگزیده، سایت و وبلاگ برگزیده، نشریه یا ویژه نامه برگزیده، نرم‌افزار برگزیده، دوره آموزشی برگزیده، مقاله برگزیده، مصاحبه برگزیده، کتاب برگزیده، نهادها و تشکلهای برگزیده شامل دانشگاه برگزیده، دفتر نهاد برگزیده، تشکل، انجمن علمی دانشجویی و کانون فرهنگی و هنری برگزیده، هیات کرسی موسسه برگزیده.

در این جشنواره افراد برگزیده شامل (رئیس دانشگاه برگزیده، معاون فرهنگی و اجتماعی برگزیده، مدیر فرهنگی برگزیده، کارشناس برگزیده، موافق و منتقد برگزیده) نیز مورد تقدیر قرار می گیرند.

دانشگاهها باید فعالیتهای انجام شده خود را در محورهای مذکور تا تاریخ 5 اسفند ماه سال جاری به دبیرخانه مرکزی ارسال کنند.

دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص در نشانی اینترنتی www.korsiha.ir وجود دارد.
 

کد مطلب 1808250

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