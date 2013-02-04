به گزارش خبرنگار مهر، محورهای این جشنواره عبارتند از فعالیتهای برگزیده شامل کرسی آزاد اندیشی، مناظره، نظریه‌پردازی، نقد و نظر)، باشگاه آزاد اندیشی برگزیده، سایت و وبلاگ برگزیده، نشریه یا ویژه نامه برگزیده، نرم‌افزار برگزیده، دوره آموزشی برگزیده، مقاله برگزیده، مصاحبه برگزیده، کتاب برگزیده، نهادها و تشکلهای برگزیده شامل دانشگاه برگزیده، دفتر نهاد برگزیده، تشکل، انجمن علمی دانشجویی و کانون فرهنگی و هنری برگزیده، هیات کرسی موسسه برگزیده.

در این جشنواره افراد برگزیده شامل (رئیس دانشگاه برگزیده، معاون فرهنگی و اجتماعی برگزیده، مدیر فرهنگی برگزیده، کارشناس برگزیده، موافق و منتقد برگزیده) نیز مورد تقدیر قرار می گیرند.

دانشگاهها باید فعالیتهای انجام شده خود را در محورهای مذکور تا تاریخ 5 اسفند ماه سال جاری به دبیرخانه مرکزی ارسال کنند.

دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص در نشانی اینترنتی www.korsiha.ir وجود دارد.

