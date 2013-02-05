به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قاسم روانبخش ظهر شنبه در جلسه پرسش و پاسخ سیاسی مراسم بصیرت "فجرآفرین" در تکیه ابوالفضلی(ع) نیشابور، افزود: ما هنوز نفهمیدیم چرا احمدینژاد از مشایی دفاع میکند!
وی اظهار داشت: نوشتن 25 لقب در حکم انتصاب مشایی به رئیس دبیرخانه جنبش غیر متعهدها، پیام خاصی داشت.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم اضافه کرد: خیلی میخواستیم ماهیت و حکمت این شکل از روابط را بفهمیم که نشد!
روانبخش ادامه داد: حیف شد! حیثیت این بنده خدا پای این آدم قربانی شد.
وی با اشاره به عقبه سنگین حمایت از احمدینژاد در ابتدای ورودش به انتخابات، گفت: شاید اگر این شکل از روابط نمیبود آن 11 روز خانه نشینی پیش نمیآمد.
دبیر سیاسی هفتهنامه پرتو سخن با بیان اینکه در همه جای کشور فعالیت عمرانی به چشم میخورد، معتقد است:از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون به اندازه دولت احمدینژاد برای کشور کار انجام نشده است.
روانبخش در خصوص وضعیت فرهنگی کشور، تصریح کرد: چند گروه تلاش کردند وضعیت درست شود، منتها ایشان زیر بار نرفتند، در حالی که میشد درست کرد ولی نشد تا جایی که نیروی انتظامی تنها ماند.
وی تاکید کرد: ما در مقطع خود به اصلح رای دادیم و الان هم پشیمان نیستیم؛ چه بسا اگر به دیگران رای میدادیم شاید وضع بدتر از این میبود.
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