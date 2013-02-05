دستاوردهای متخصصان داخلی پارس جنوبی/ تحریمهایی که به خودکفایی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نام‌گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی باعث شد تا شاهد رشد و شکوفایی علمی در بخش‌های مختلف و نقاط مختلف کشور باشیم و این مهم در عرصه‌های صنعتی بیش از سایر بخش‌ها به چشم می‌خورد.

منطقه ویژه پارس جنوبی که از آن به عنوان پایتخت انرژی ایران نام برده می‌شود، دارای منابع بسیار عظیم گازی است و توسعه فازهای مختلف پالایشگاهی در این منطقه یکی از موارد ضروری است که در سال‌های گذشته بر اساس دانش متخصصان خارجی و با واردات قطعات مختلف انجام می‌شد ولی در سال‌های اخیر شاهد حضور متخصصان داخلی در راس کار و تولید بسیاری از قطعات در داخل کشور هستیم.

در حالیکه امسال تحریم‌های دشمنان شدیدتر از گذشته شده است و دشمنان تلاش دارند با این تحریم‌ها چرخه اقتصادی کشور را با خلل مواجه کنند، دانشمندان و متخصصان داخلی بیکار ننشسته‌اند و با تلاش مضاعف خود موفق شده‌اند بسیاری از قطعات مورد نیاز خود را در داخل کشور تهیه و برای صنایع استفاده کنند.

فازهای مختلف پارس جنوبی، چه فازهایی که مورد بهره‌برداری قرار گرفته و چه در فازهایی که در دست ساخت هستند، نیازمند تامین قطعات مختلفی هستند تا بتوانند به کار خود ادامه دهند که در شرایط تحریم، این قطعات توسط متخصصان داخلی ساخته می‌شوند و دانش ساخت بسیاری از این قطعات نیز بومی‌سازی می‌شوند.

هدف دشمن توقف پیشرفت ایران است/ تبدیل تحریم‌ها به فرصت

مدیرعامل مجتمع گاز پارس‌جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دشمنان در عرصه‌های مختلف تلاش دارند ایران را با فشار مواجه کنند و با توجه به اینکه در عرصه نظامی و فرهنگی راه به جایی نبرده‌اند، این بار صنایع ایران را هدف قرار داده‌اند و تلاش دارند صنعت ایران را با خلل مواجه کنند.

علی‌اکبر شعبان‌پور اضافه کرد: دشمنان هر کاری بتوانند برای جلوگیری از پیشرفت ایران به کار می‌گیرند که در این مسیر نقش متخصصان و فرهیختگان داخلی بسیار مهم است و باید از این تحریم‌ها به نحو شایسته‌ای استفاده و از آنها به عنوان فرصتی برای توسعه و پیشرفت استفاده کنیم.

وی به نقش بسیار مهم پارس جنوبی در صنعت ایران اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری باید تلاش کنیم با استفاده از اقتصاد مقاومتی، شرایط را برای پیشرفت و توسعه کشور در شرایط فشار و تحریم نیز مهیا سازیم.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس‌جنوبی با تاکید بر لزوم بهینه‌سازی مصرف و افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از نیروی کار افزود: توانمندسازی نیروی انسانی امر بسیار ارزشمندی است و در سال تولید ملی باید استفاده بهینه را از متخصصان داخلی و نیروهای توانمند داخلی داشته باشیم.

تولید قطعات مورد نیاز پارس جنوبی توسط متخصصان داخلی

رئیس ابزار دقیق فاز 4 و 5 پارس جنوبی با خبرنگار مهر از تولید بسیاری از قطعات مورد نیاز پارس جنوبی توسط متخصصان داخلی خبر داد و اظهار داشت: پالایشگاه سوم مجتمع گازی پارس جنوبی در سال‌های گذشته دستاوردهای ارزشمندی در زمینه رشد صنایع داخلی داشته است.

جمال رحیمی خاطرنشان کرد: برخی از تعمیراتی که قبلا باید توسط سازنده انجام می‌شد، در حال حاضر درون مجتمع و توسط پرسنل ما انجام می‌شود.

رئیس ابزار دقیق فاز 4 و 5 پارس جنوبی بیان داشت: برخی از دستاوردها قطعاتی هستند که مهندسی معکوس را درباره آنها اجرا کرده‌ایم و برخی از قطعات و دستاوردهای پالایشگاه سوم بهینه‌سازی شده‌اند.

وی با تشریح دستاوردهای قسمت بازیافت گوگرد، اضافه کرد: در گذشته برمر ما شامل یک مشعل تک مرحله‌‌ای بوده و این مشعل تک‌ مرحله‌ای سبب ایجاد مشکلاتی در فرآیند‌های مربوط می‌شد و تولید گوگرد ما کیفیتی پایین بود که با بررسی‌های صورت گرفته توسط همکاران، تغییراتی در این سیستم انجام شد و برمر مشعل تک‌ مرحله‌ای به دو مرحله‌ای تبدیل شده و در حال حاضر مسائل و مشکلاتی که قبلا در سیستم داشته‌ایم را مرتفع کرده‌ایم.

کاهش 10 برابری هزینه‌ها با تولید در داخل کشور

رحیمی گفت: اجرای این طرح توسط متخصصین داخلی هزینه آن را حدود 10 برابر نسبت به اجرای طرح از طریق مهندسین خارجی کاهش داده و از این طریق از خروج ارز جلوگیری کرده‌ایم.

این مسئول اذعان داشت: مواردی وجود داشته که به‌خاطر مسائل فنی شرکت‌های سازنده در اختیار ما قرار نمی‌دادند و متخصصین داخلی با بررسی کارها تولید قطعات را در داخل انجام دادند و باعث تولید پایدار ما شدند و نمی‌توان ارزش این کار را به راحتی بیان کرد.

رحیمی با اشاره به اهمیت راه‌اندازی نمایشگاه دستاوردهای مجتمع گازی ادامه داد: شرکت مجتمع گازی پارس جنوبی دارای هفت پالایشگاه است که پنج پالایشگاه آن به بهره‌برداری رسیده و در این نمایشگاه شاهد بیان دستاوردهای ارزشمند مجتمع گازی پارس جنوبی هستیم.

وی یادآور شد: پالایشگاه‌های مجتمع گازی پارس جنوبی در عرصه‌های مختلف و سوابق مختلف در حال فعالیت هستند و در کل این مساله دستاوردی است که در فازهای چهار و پنج پارس جنوبی در هشت سال گذشته صورت پذیرفته است.

رئیس ابزار دقیق پالایشگاه سوم مجتمع گازی پارس جنوبی از تولید بسیاری از قطعات مورد نیاز پارس جنوبی توسط متخصصان داخلی خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر با تلاش متخصصان داخلی خیلی از ابزارها و قطعات را مهندسی معکوس، بهسازی و تولید می‌کنیم.

اختراعات و ابتکارات متخصصان داخلی پارس جنوبی

مسئول تعمیرات برق پالایشگاه پنجم مجتمع گازی پارس جنوبی، اختراعات و ابتکارات متخصصان داخلی پارس جنوبی را در سال تولید ملی تشریح کرد.

اکبر شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی شاهد موفقیت‌های ارزشمندی در حوزه صنعت نفت و گاز هستیم و در مجتمع گازی در بخش‌های مختلف اقدامات اساسی انجام گرفته است.

وی با تشریح جزئیات ابتکارات و اختراعات مجتمع پارس جنوبی بیان داشت: اقداماتی که ما روی بردهای UPS انجام داده‌ایم، سبب شده که بردهای UPS هنگام شارژ مجدد، جریان شارژ در محدوده مجاز قرار بگیرد و تولید هیدروژن نداشته باشد.

مسئول تعمیرات برق پالایشگاه پنجم مجتمع گازی پارس جنوبی خاطرنشان کرد: با حذف تولید هیدروژن طول عمر آنها افزایش پیدا می‌کند و با توجه به اینکه گاز هیدروژن قابلیت انفجار دارد، می‌توان از خطرات احتمالی مربوط به آن جلوگیری کرد.

شیخی ابراز داشت: یکی از اقدامات که در واحد تعمیرات برق صورت گرفته، در ارتباط با مدار کنترلی هیترهای مربوط به کمپرسورهای صادرات گاز است.

وی در توضیح مشکلات مربوط به مدار کنترلی هیترهای مربوط به کمپرسورهای صادرات گار، اضافه کرد: این هیترها به‌خاطر جریانی که مدار هیتر از مصرف‌ کننده‌های خود می‌کشید، باعث می‌شد که فیوزهای ما دچار مشکل شوند و بسوزند.

شیخی اذعان داشت: کاری که انجام گرفته، اصلاح مدار کنترلی است که جریان هیترها را محدود کرده و این جریان محدود از سوختگی فیوزها جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به حذف نویز سیستم‌های کنترلی و اتوماسیونی، عنوان کرد: اقدام مهم در این مجموعه، حذف اثرات نویز بر روی سیستم‌های کنترلی و اتوماسیون‌ها بود و این نویزها سبب ایجاد اشکال در سیستم اتوماسیون می‌شدند و سبب فقل شدن تجهیزات مربوطه می‌شدند.

مسئول تعمیرات برق پالایشگاه پنجم مجتمع گازی پارس جنوبی گفت: با اصلاح صورت گرفته و کاری که در ساختار سخت‌افزاری انجام داده‌ایم، دستگاه‌ها و سیستم‌های کنترلی و اتوماسیون نویز حذف شده است.

شیخی افزود: دستاورد دیگری که در حوزه تعمیرات برق به دست آورده‌ایم، بهبود مونیتورینگ سیگنال‌های الکتریکی و اصلاح نواقص سیستم اتوماسیون سبب شد که کاهش مناسبی از سیگنال‌ها را به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: آنچه ما در ارتباط با UPS ها و شارژ UPS تولید کرده‌ایم و چه در مورد هیترها، سیستم‌های کنترل هیترها توسط متخصصین داخلی و نیروهای بومی هم اختراع و هم ثبت اختراع شده است.

کارشناس تعمیرات برق پالایشگاه پنجم مجتمع گازی پارس جنوبی عنوان کرد: آنچه قبلا نبوده و ضعفی که از قبل در سیستم وجود داشته را ایجاد کرده و برای طراحی و ساخت آن اقدامات فراوانی صورت پذیرفته است.

شیخی تصریح کرد: توجه به توانمندسازی و خودکفایی در زمینه دستاوردهای بومی از بدو تاسیس مجتمع گازی پارس جنوبی مورد توجه بوده و موارد مذکور مربوط به نیمه نخست سال جاری است.