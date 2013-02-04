نمایشگاه پاسداشت میراث کهن در یزد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار یزد در مراسم افتتاح این نمایشگاه به مناسبت دهه فجر با بیان اینکه قسمتی از اشیا تاریخی ایران در موزه های کشورهای اروپایی به نمایش درآمده است، اظهار داشت: قبل از انقلاب و با توجه به عدم مدیریت صحیح، غارتگران اموال تاریخی بخشی از میراث کهن ایران اسلامی را با عناوین مختلف به کشورهای اروپایی برده اند.

عزیزالله سیفی افزود: بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به ویژه در چند سال اخیر با تشکیل یگان حفاظت میراث فرهنگی، اقدامات خوبی در زمینه حفاظت از اشیا تاریخی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: نیروی انتظامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارای ارتباط تنگاتنگی هستند و باید در با تعامل و برنامه ریزی مناسب همچون گذشته در حفاظت از آثار و اشیا تاریخی قدم بردارند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: به برکت وجود انقلاب اسلامی و خون شهدا، امروز تمام اشیا در داخل ایران و در موزه های متعلق به مردم نگهداری می شود زیرا قبل از انقلاب تمام اشیای ارزشمند و قیمتی به خارج از کشور قاچاق می شد و به نوعی فرهنگ اصیل ایرانی به سرقت می رفت.

بهرام رضایی ضمن تشکر از زحمات نیروی انتظامی در حفظ و نگهداری میراث کهن و اشیای قدیمی گفت: همکاری نیروی انتظامی در زمینه جلوگیری از قاچاق اشیا تاریخی قابل تقدیر است.

این نمایشگاه در محل موزه قصر آیینه واقع در خیابان کاشانی یزد در طول ایام دهه فجر از ساعت هشت تا 20 پذیرای بازدید علاقمندان است.