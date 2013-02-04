دوره تربیت و تعالی مدیران و فرماندهان بسیج نیشابور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: دوره تربیت و تعالی مدیران و فرماندهان بسیج این شهرستان در دهه مبارک فجر برگزار شد.
حجتالاسلام محمدکاظم رجایی اظهار کرد: این دوره هر ساله با موضوعات دانش سیاسی، اخلاقی، تربیتی، اعتقادی، معرفتی، فقه و احکام برگزار میشود.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج نیشابور بیان کرد: امسال این دوره در نمازخانه شهدای بسیج برای مدیران و فرماندهان پایگاههای بسیج محلات و در سالن تربیت برای شورای کانونها و فرمانده واحدهای بسیج دانشآموزی برگزار شد.
مسابقات فرهنگی و ورزشی بسیج نیشابور در دهه فجر برگزار شد
فرمانده حوزه مقاومت بسیج حضرت معصومه(س) ناحیه نیشابور گفت: همزمان با دهه فجر مسابقه طنابکشی و حفظ سوره فجر در حوزه مقاومت بسیج مذکور در این ناحیه برگزار شد.
سمیه دولتآبادی اظهار کرد: این مسابقات در بین اعضای حلقههای تربیتی و معرفتی صالحین برگزار شد.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج حضرت معصومه(س) ناحیه نیشابور افزود: تیم پایگاه جاننثاران حضرت مهدی(عج) پایگاه چناران در مسابقه طنابکشی مقام نخست و فرشته چنارانی، ربابه عبدی و سمیرا چنارانی مقامهای اول تا سوم حفظ سوره والفجر را از آن خود کردند.
در ادامه زهرا اعرابی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج حضرت مریم(س) اظهار کرد: یک نوعروس نیازمند نیشابوری در دهه فجر جهیزیه دریافت کرد.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج حضرت مریم(س) افزود: پایگاه مقاومت بسیج خواهران فضه نیشابور برای چهارمین بار در سال جاری یک سری جهیزیه کامل با ارزش تقریبی 150 میلیون ریال به نوعروس نیازمند اهدا کرد.
نمایش گرگ و چوپان در نیشابور بر روی صحنه رفت
مسئول دبیرخانه شورای نظارت بر نمایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: نمایش شاد کودکانه گرگ و چوپان همزمان با دهه مبارک فجر در تالار ادیب این اداره به روی صحنه رفت.
غلامرضا سلامتی اظهار کرد: هنرمندان خوشذوق نیشابور در راستای اجرای تئاتر در طول سال با اجرای نمایشهای مختلف با موضوعات متنوع سبب آشتی مردم با تئاتر شدهاند.
مسئول دبیرخانه شورای نظارت بر نمایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور بیان کرد: این نمایش را مهدی عمارلو هنرمند جوان نیشابوری، نوشته و کارگردانی کرده است و نسرین حسینآبادی، حمیدرضا مظفری، مجید صدیقی، مازیار محمودی، مجتبی صدیقی و مهدی دشتی در آن به ایفای نقش پرداختند.
نمایشگاه فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه آزاد نیشابور برپا شد
مسئول ستاد گرامیداشت دهه فجر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور گفت: نمایشگاهی از آثار هنری دانشجویان این دانشگاه به مناسبت سی و چهارمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی برپا شد.
حجتالاسلام علیمحمد خوشنیت اظهار کرد: در این نمایشگاه علاوه بر آثار فرهنگی و هنری دانشجویان بخشی از آثار به جایمانده از دوران انقلاب مانند روزنامهها و اطلاعیههای مربوط به آن دوران و همچنین نمایشگاه سیر تغییر و تحول حجاب زنان در طول تاریخ ایران به نمایش گذاشته شده است.
مسئول ستاد گرامیداشت دهه فجر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور بیان کرد: برگزاری این گونه نمایشگاهها در ایام مناسبی مانند دهه فجر، به ظهور و بروز استعداد دانشجویان در رشتههای مختلف هنری کمک شایانی میکند و همچنین موجب آشنایی بیشتر دانشجویان با دستآوردهای انقلاب، معارف، ارزشهای دینی و فرهنگی میشود.
خوشنیت اظهار کرد: این نمایشگاه تا 22 بهمنماه در محل ساختمان اداری دانشگاه مذکور دایر است.
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