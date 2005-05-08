فيلسوف دانشگاه نوتردام به عنوان متفكر تأثيرگذار برگزيده شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، آكادمي هنرها و علوم امريكا كه طي جنگ هاي دوره استقلال امريكا توسط جان آدامز ، جان هانكوك و ديگران تأسيس شد يكي از مهمترين انجمنهاي علمي و فكري امريكا محسوب مي شود و هر ساله به افرادي كه مشاركتهاي جدي در زمينه علم، معرفت ، مسائل عمومي و هنرها انجام مي دهند جايزه اعطا مي كند.

از جمله افراد ديگري كه امسال برگزيده شده اند مي توان به ويليام رنكوييست قاضي، سيدني پوئيتير هنرپيشه ، تام بروكاف روزنامه نگار ، توني كوشنر نمايشنامه نويس و بنيانگذاران پايگاه اينترنتي گوگل سرجي برين و لاري پيگ اشاره كرد.

ون اينواگن كه متخصص مابعدالطبيعه و الهيات فلسفي است نويسنده مكتوباتي چون" بحثي در آزادي اراده" ، "موجودات مادي" "مابعدالطبيعه" "هستي شناسي، هويت و وجهيت"، "خدا، دانش و راز" و "امكان رستاخيز " به حساب مي آيد.

او هم مثل بسياري ديگر از اعضاي گروه فلسفه دانشگاه نوتردام كه در رأس انها السدير مك اينتاير قرار دارند بجد معتقد است كه ميان ايمان ديني و تفكر بشري نه تنها تناقض و تقابلي نيست كه اين دو همديگر را حمايت نيز مي كنند. هرچند عقلي كه مدنظر اين افرادي است با عقل مدرن تفاوتهايي دارد.

او از همكاران الوين پلنتينگا در نگارش پاره اي از مقالات و كتب بوده است.

پيش از اين پاره اي ديگر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه نوتردام برگزيده آكادمي علوم و هنرها بوده اند كه پاره اي از آنها عبارتند از : تئودور هسبورگ، الوين پلنتينگا، جان او برين، السدير مك اينتاير، و ارنان مك مولين.