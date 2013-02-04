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۱۶ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۵۲

گوکلانی اعلام کرد:

بهره برداری و کلنگ زنی 59 پروژه طی دهه فجر در بندرترکمن

بهره برداری و کلنگ زنی 59 پروژه طی دهه فجر در بندرترکمن

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: فرماندار بندرترکمن از اجرایی شدن و بهره برداری 59 طرح عمرانی، تولیدی و اشتغالزا همزمان با دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

عبدالحمید قربانزاده گوکلانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد، 16 طرح عمرانی و 43 طرح اشتغالزایی و اقتصادی است که برای 110 نفر شغل ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: لایروبی و ساماندهی رودخانه قره سو با اعتبار 1.3 میلیارد ریال، سالن ورزشی پسران وحدت بندرترکمن با 10 میلیارد و 500 میلیون ریال از جمله طرحهاست.

وی عنوان کرد: گازرسانی به شهرک صنعتی و گازرسانی به 11 واحد صنعتی از دیگر طرحهای دهه فجر در شهرستان است.

فرماندار بندرترکمن، مجموع اعتبارات هزینه شده برای طرح های عمرانی را 26 میلیارد و 29 میلیون ریال اعلام کرد.

گوگلانی، مهمترین طرح های اقتصادی و اشتغالزایی را مجتمع پرورش گل، احداث بازار ماهی فروشان و کشتار صنعتی از دیگر طرح ها بوده است.

وی یادآورشد: کل اعتبارات عمرانی، اقتصادی و اشتغالزایی طرح های دهه فجر شهرستان 108 میلیارد و 392 میلیون ریال بوده که از میان طرح ها سه طرح کلنگ زنی شده است.

بندرترکمن در غرب گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1808304

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