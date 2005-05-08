براي تقويت هلال احمر بايد بعد مردمي آن، اصل قرار گيرد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حداد عادل اظهار داشت: كار امدادگران جمعيت هلال احمر داراي ابعاد انساني، قومي و اجتماعي گسترده و از نظر پزشكي و امداد داراي ابعاد فني است .

حداد عادل با اشاره به هشتاد و سومين سالگرد تاسيس جمعيت هلال احمر ايران افزود: جمعيت هلال احمر يكي از قديمي ترين نهادهاي اين كشور است واكنون در ذهن ملت جاي دارد ودستگاهي نيست كه لازم باشد آن را به مردم معرفي كرد.

رئيس مجلس با تاكيد بر اينكه اگر كسي فاقد حس نوع دوستي باشد بايد در انسانيت او شك كرد گفت: ما مردم ايران بطور طبيعي مردمي عاطفي و قلبي پر جوش وخروش هستيم و معارف اسلامي نيز به اندازه كافي در ملت ايران انگيزه براي كمك به همنوعان ايجاد كرده است.

حداد عادل با بيان اينكه زمينه اجتماعي و رواني براي كمك به همنوعان در جامعه فراهم است، خاطرنشان كرد: بايد دستگاه و سامانه اي باشد كه اين تمايل شديد عاطفي و قبلي را سازمان دهد و در وقت ضرورت از آن بهترين نتيجه را بگيرد كه هلال احمر چنين دستگاهي است.

حداد عادل با ابراز تاسف از اينكه در كشور ما قدر دستگاههايي كه براي روز مبادا تاسيس شده اند در ايام عادي داشته نمي شود اظهار داشت: اين واقعيت تلخي است كه امروز به ياد هلال احمر نيستيم ولي هنگامي كه اتفاقي رخ مي دهد، افسوس مي خوريم كه چرا به فكر چنين روزهايي نبوديم .

رئيس مجلس تاكيد كرد: با توجه به حادثه خيز بودن ايران و تجربه هاي تلخ سالهاي اخير هلال احمر بايد تقويت شود و مجلس شوراي اسلامي آمادگي همه نوع همكاري را با جمعيت هلال احمر و رفع معضلات قانوني و حل كمبود بودجه را دارد.

حداد عادل همچنين از خدمات احمد علي نوربالا دبيركل جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قدرداني كرد.

بنابراين گزارش، پيش از سخنان حدادعادل، دبيركل جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران توضيحاتي را درباره تاريخچه و فعاليتهاي جمعيت هلال احمر بيان كرد.