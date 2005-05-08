استراليا نيز بر عدم امنيت باند فرودگاه امام تاكيد دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر،در حالي كه كشورهاي غربي بعد از افتتاح رسمي فرودگاه امام به جنجال تبليغاتي بر عليه اين فرودگاه پرداخته اند، خبرگزاري رويترز در تازه ترين گزارش خود در اين زمينه گزارش داده است :عليرغم هشدارهاي انگلستان ، كانادا، و استراليا به اتباعشان مبني بر عدم ايمني باند فرودگاه امام خميني ، ايران بر ايمني فرودگاه بين المللي بزرگ و جديد خود تاكيد كرده است.

بر اساس اين گزارش انگلستان و كانادا درست يك روزپيش از افتتاح مجدد فرودگاه امام با انتشار هشدارنامه اي به اتباع خود مبني بر عدم استفاده از اين فرودگاه ، خشم مقامات ايراني را برانگيختند.

بر اساس اين گزارش، استراليا نيز با انتشار هشدار نامه مشابهي ادعا كرد كه" شواهد حاكي است كه باند فرودگاه جديد التاسيس و بين المللي امام خميني احتمالا ايمن نباشد".

بر اساس اين گزارش فرودگاه امام كه در 48 كيلومتري جنوب تهران قرار دارد ، هم اكنون فقط پذيراي پروازهاي امارات متحده عربي از جمله هواپيمايي دوبي است كه گفته مي شود ايمني فرودگاه اما م را پذيرفته است.

در گزارش رويترز آمده است: قرار است كه به زودي ديگر پروازها به مقصد كشورهاي خليج فارس نيز به فرودگاه اما م منتقل شود .

همچنين مقرر شده است كه كليه پروازهاي بين المللي نيز تا ماه مارس آتي به اين فرودگاه انتقال داده شود.

بر اساس اين گزارش ايران اعلام كرده است آزمايشهاي صورت گرفته بر روي باند فرودگاه اما م هيچ گونه مورد غير ايمني را نشان نداده است.

همچنين قرار است كه دو بازرس سازمان بين المللي هواپيمايي به زودي از اين فرودگاه بازديد به عمل آورند.

رويترز همچنين در گزارش خود افزود: با اين وجود در حاليكه ايران از هشدارهاي امنيتي انگلستان در باره فرودگاه امام خشمگين شده است ، لندن اعلام كرده كه اين هشدارها به هيچ وجه سياسي نبوده و فقط هشدارهايي فني بوده است.