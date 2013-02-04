مراقب باشیم آیینهای اصیل کاریکاتوری نشوند

رضوانفر رئیس پیشین پژوهشکده مردم شناسی روز دوشنبه در نشست راهکارهای حفاظت، حمایت و توسعه میراث ملی و مذهبی در تهران که هم اکنون در فرهنگسرای نیاوران در حال برگزاری است گفت: هدف ما از طراحی پروژه راهکارهای حفاظت، حمایت و توسعه میراث ملی و مذهبی در شهر تهران این است که تفاوت های هر قوم و ملیتی در سر جای خود بماند. به عنوان مثال کرد، کرد باشد و آذری، آذری و در عین اینکه هر کسی در حوزه فرهنگ خودش مانده با دیگر اقوام نیز ارتباط داشته باشد. این تفاوت ها باعث می شود هر کسی هویت مستقل خودش را داشته باشد.

وی گفت: 51 درصد مردم ایران فارس، 24 درصد آذری، 7 درصد گیلکی و مازنی، 7 درصد کرد، 3 درصد عرب، 2 درصد لر، 2 درصد بلوچ، 2 درصد ترکمن و 1 درصد دیگر قومیت ها هستند. همچنین 98 درصد مردم ایران مسلمان و 2 درصد دیگر جزو اقلیت های مذهبی دیگر هستند و 79 درصد از ایرانیان بالای 15 سال به زبان فارسی صحبت می کنند.

رضوانفر گفت: برخی از وظایف و مقررات شهرداری در ارتباط با حفاظت از میراث فرهنگی به این ترتیب است: احیای معماری شهرسازی ایرانی- اسلامی در هرگونه تحولات و مداخلات کالبدی شهر، حفاظت از کلیه عناصر و اجزای میراث تاریخی، طبیعی و فرهنگی، اجرای برنامه های جامع تهران گردی، شناخت میراث فرهنگی و معنوی تهران و ...

وی افزود: در هر حوزه ای از میراث فرهنگی و مذهبی که ورود پیدا کرده ایم مشاهده کردیم وظایف و اساسنامه هایی برای شهرداری تدوین شده است اما شهرداری در روزمرگی افتاده است.

رئیس پیشین پژوهشکده مردم شناسی گفت: شهرداری در برخی از موارد بسیار عملکرد خوبی دارد. به عنوان مثال خانه پروین اعتصامی، طاهر صفارزاده و شریعتی را خریداری، احیا و تغییر کاربری داده است.

وی گفت: اکنون شهرداری و سایر ارگان ها کشمکش وجود دارد چون وظایف همدیگر را همپوشانی می کنند. ما در طرح خود این همپوشانی ها را استخراج کردیم و قلمروی مداخله شهرداری ها را مشخص کرده ایم. به عنوان مثال شهرداری در حوزه بناها چطور می تواند کمک کند.

رضوانفر بیان کرد: در میراث مادی حفظ محصول مهم است اما در میراث معنوی فناوری آن محصول اهمیت دارد.

وی گفت: گردشگری به میراث معنوی سفارش می دهد اگر گردشگری کنترل کننده نباشد شاید در میراث مادی خوب باشد اما به حوزه میراث معنوی آسیب می زند.

رئیس پیشین پژوهشکده مردم شناسی افزود: به عنوان مثال در مراسم پیر شالیار که در روستای اورامانات استان کردستان برگزار می شود گردشگران برای مراسم های مذهبی آن نمی روند بلکه مشتاق اجرای مراسم های رقص سماع و موسیقی های سنتی آن هستند به همین دلیل روستایی ها این بخش از مراسم را گسترش دادند. در همین ارتباط مسئولان روستا به ما می گویند در ین زمینه چکار کنیم ما می خواهیم شکل اصیل این مراسم را حفظ کنیم اما جوانان می گویند باید آن را تغییر دهیم در حالی که اصالت اولویت دوم است و باید این آیین حفظ شود اما نباید آن را به آیین های کاریکاتوری تبدیل کنیم.