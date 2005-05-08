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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۶:۱۱

رييس دانشگاه جندي شاپور در گفتگو با "مهر" : كمبود نيروي انساني متخصص؛ مشكل اصلي دانشگاه تازه استقلال يافته جندي شاپور

رييس دانشگاه جندي شاپور در گفتگو با "مهر" : كمبود نيروي انساني متخصص؛ مشكل اصلي دانشگاه تازه استقلال يافته جندي شاپور

رييس دانشگاه جندي شاپور گفت: دانشگاه تازه استقلال يافته جندي شاپور بيش از هر چيز محتاج نگاه ويژه مسئولان است و بيش از آنكه به بودجه هاي دانشگاهي نياز داشته باشد به نيروي متخصص و مديريت هاي كارآمد نيازمند است.

دكتر شيروي در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: بودجه دانشگاه ها در سال جاري اصلا افزايش پيدا نكرده و در واقع با افزايش صفر درصدي بودجه دانشگاه ها مواجه هستيم.

وي تصريح كرد : دانشگاه جندي شاپورهم از اين قاعده مستثني نيست. ما همچنان با كمبود بودجه هاي عمراني، تجهيزات و تعميرات و ... دست و پنجه نرم مي كنيم. اما بيش از اينكه نياز به افزايش بودجه داشته باشيم، خواهان آن هستيم كه نگاه ويژه اي به دانشگاه جندي شاپور شود.

شيروي تصريح كرد: با توجه به اين كه دانشگاه جندي شاپور يك دانشگاه تازه استقلال يافته است، بيشتر از هر چيز به اعضاي هيئت علمي و مديريت هاي متخصص و ماهر، تأسيسات و تجهيزات آزمايشگاهي نياز دارد.

دكتر شيروي خاطر نشان كرد: ما انتظار داشتيم در پي درخواست هايي كه داده بوديم در سال 84 با اين مشكلات كمتر روبه رو شويم و دانشگاه جندي شاپور به ثبات برسد. متأسفانه تمام اين مسايل به سال 85 موكول شده است.

وي در پايان افزود : در حال حاضر دانشگاه در حال مذاكره با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دادن گزارش كتبي از وضعيت دانشگاه به اين سازمان است.

کد مطلب 180836

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