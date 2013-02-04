تعدادی از پروژه های عمرانی و فرهنگی در استان مرکزی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر٬ طرح مقاوم سازی دبستان شهدای محمود آباد شهرستان کمیجان با حضور معاون عمرانی استانداری مرکزی٬ مهندس بازوند به بهره برداری رسد.



پروژه مقام سازی دبستان شهدای محمودآباد این شهرستان با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال٬ به مساحت 550 متر مربع٬ دارای 6 کلاس و یک باب نماز خانه مقاوم ساز شده و به بهره برداری رسید.



بر اساس این گزارش٬ همزمان با چهارمین روز از دهه فجر کلنگ احداث مدرسه 12 کلاسه خیرساز شهرستان محلات با حضور استاندار مرکزی در مجموعه مسکن مهر شهر این شهرستان به زمین زده شد.



بنابر این گزارش، این مدرسه توسط برادران طالبی از خیرین این شهرستان با زیر بنای 1432 مترمربع٬ در سه طبقه و در زمینی به مساحت 6500 متر مربع احداث خواهد شد.



گفتنی است٬ در این پروژه خیرساز یک سالن ورزشی نیز با زیربنای 980 متر مربع و 72 متر مربع منزل سرایداری احداث می شود.



یادآورمی شود٬ اعتبار مورد نیاز جهت اجرای این پروژه دو میلیارد تومان برآورد شده است.



همچنین همزمان با گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یادمان شهدای فرهنگی شهرستان خمین نیز با حضور جمعی از مسئولان استانی، شهرستانی و خانواده معظم شهدا (احداث شده در محل آموزش و پرورش) به دست معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی افتتاح شد.



براساس این گزارش، این یادمان به یاد 32 شهید فرهنگی این شهرستان در محل آموزش و پرورش احداث شده و در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی توسط مسئولان افتتاح شد.