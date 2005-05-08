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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۶:۱۴

وزير علوم، تحقيقات و فناوري در گفتگو با "مهر" : رشته هاي ميان رشته اي جديدي در حوزه هاي تكنولوژي و فناوري اطلاعات ايجاد مي شوند // همكاري دانشگاه هاي داخلي با دانشگاه هاي خارجي افزايش مي يابد

وزير علوم، تحقيقات و فناوري در گفتگو با "مهر" : رشته هاي ميان رشته اي جديدي در حوزه هاي تكنولوژي و فناوري اطلاعات ايجاد مي شوند // همكاري دانشگاه هاي داخلي با دانشگاه هاي خارجي افزايش مي يابد

وزير علوم، تحقيقات و فناوري ضمن تشريح اهداف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در طول برنامه چهارم توسعه گفت : تمام فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري وزارت علوم در طول برنامه چهارم توسعه در جهت دستيابي به اهداف اين برنامه صورت مي گيرد.

دكتر جعفر توفيقي در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايد بر اساس مفاد برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بيست ساله نظام قدم بردارد. در برنامه چهارم توسعه در بخش هاي مختلف آموزشي، فناوري و پژوهشي اهداف بزرگي پيش بيني شده است كه بايد برنامه هاي وزارت بر اساس آنها تنظيم گردد تا بتوانيم به اهداف اين برنامه جامه عمل بپوشانيم.

وي تصريح كرد: يكي از اهداف برنامه چهارم توسعه كه بايد به آن دست پيدا كنيم پوشش جمعيت دانشجويي كشور است كه بايد به 30 درصد جمعيت 18 تا 24 سال برسد.

توفيقي افزود: در طول برنامه چهارم توسعه ارتباطات بين الملل و همكاري با دانشگاه هاي خارجي بايد تقويت شود و رشته هاي جديد و ميان رشته اي بايد در حوزه هاي تكنولوژي، فناوري اطلاعات و زمينه هاي فناوري فعال شوند.

وزير علوم يادآور شد : در طول برنامه چهارم توسعه بايد ارتباط بين دانشگاه و صنعت بيش از پيش افزايش يابد. همچنين در طول اين برنامه توسعه مراكز رشد و پارك هاي فناوري در دستور كار وزارت علوم قرار دارد.

وي در پايان تصريح كرد : بخش آموزش عالي و تحقيقات در برنامه سوم توسعه يكي از موفق ترين بخش هاي دولت بود و طبق گزارش هاي عمده تكاليف مندرج در برنامه سوم در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به وقوع پيوسته است.

کد مطلب 180837

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