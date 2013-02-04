حرکت نمادین کاروان حضرت معصومه(س) به قم اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم صبح دوشنبه حرکت نمادین کاروان حضرت معصومه(س) به قم از میدان معصومیه به سمت حرم مطهر ایشان آغاز شد.



هزاران مردم دوست دار اهل بیت عصمت و طهارت(ع) با حضور و همراهی در این مراسم ضمن خوش آمدگویی به حضرت، ارادت خود به این بانوی بزرگوار را نشان دادند.



این کاروان پس ازسپری کردن ساعاتی به حرم مطهر ایشان رسیده و با گردآمدن در صحن امام رضا(ع) مرقد مطهر این بانوی بزرگوار، مراسم مولودی خوانی توسط مداح اهل بیت(ع) برگزار شد.



سرانجام دسته‌های مردم با گلباران بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) و زیارت مرقد مطهر ایشان، عرض ارادت و خوش آمد گویی به این بانوی بزرگوار داشتند.



حجت الاسلام سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) طی سخنان کوتاهی از تمامی کسانی ‌که در این مراسم پرشکوه شرکت داشتند تقدیر و تشکر کرد.

