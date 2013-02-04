تحکیم بنیان خانواده یکی از اصول قانون اساسی ایران به شمار می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی در پنجمین روز از دهه فجر گفت: تحکیم بنیان خانواده و توجه ویژه به آن یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود و تا مادامی که نتوانیم پایه ها و ارکان خانواده را محکم و تثبیت کنیم، تحکیم و تثبیت یک نظام مشکل خواهد بود.وی ادامه داد: در انتخاب سبک زندگی باید به تنظیم رابطه خود با خدا، تنظیم رابطه خود با دیگران و تعیین حدود انتظار از دیگران توجه ویژه ای شود زیرا در غیر این صورت فرد به سوی قانون گریزی سوق می یابد.رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: در صورتی که این نظام ایجاد نشود زندگی دچار سردرگمی، بی هدفی، غصه، اضطراب و دل شوریدگی خواهد شد.وی بیان داشت: افرادی که در تعیین سبک زندگی خود و روابط خود با خدا، دیگران و نیز انتظارات خود از دیگران دقت لازم را ندارند، در هیچ زمانی از هیچ کس و هیچ چیز راضی نیستند و همیشه خود را طلبکار می دانند .حجت الاسلام توکلی تصریح کرد: روحیه طلبکار بودن فرد از جامعه و سایر افراد، وی را به سمتی می برد که به همه قوانین و مقررات پشت کند و قانون گریز و قانون شکن شود چون خود را در برابر هیچکس و هیچ ضابطه ای مسئول نمی داند و تافته ای جدا بافته می داند و این نوع رفتار ناشی از سستی در تنظیم روابط اجتماعی خود با دیگران است.نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تاکید کرد: سبک زندگی در شکل گیری نوع نهاد خانواده موثر است، اگر از خداوند و از هر آنچه که نصیب ما کرده است رضایت داشته باشیم زندگی آرامی خواهیم داشت.وی گفت: در زندگی مادی نگاه های بلند پروازانه همراه با رقابت و چشم و هم چشمی یک آفت بزرگ به شمار می رود زیرا در این حالت، فرد به هر آنچه که می خواهد نمی رسد به ناچار دچار سوء ظن به دیگران، دوندگی های شکننده و حسادت و دلخوری خواهد شد و همین بیماری به فرزندان نیز سرایت می کند و آنان نیز همین روحیه را اکتساب می کنند.

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