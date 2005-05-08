امضاي تفاهمنامه همكاريهاي جهانگردي بين ايران و سنگاپور

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، اين يادداشت تفاهم بين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشورمان و اداره جهانگردي سنگاپور به امضا رسيد.

تشويق اتباع دو كشور به سير و سياحت ، تسهيل تردد جهانگردان بين كشور، همكاري و تماس مستقيم ميان دفاتر خدمات مسافرتي و ساير موسسات و سازمانهاي مرتبط با جهانگردي به منظور افزايش تبادل بين دو كشور از جمله موارد اين تفاهم نامه به شمار مي رود.

مشاركت كشورهاي ايران و سنگاپور براي حضور در نمايشگاههاي بين المللي كه دو كشور برگزار كننده آن هستند و همكاري در زمينه هاي مبادله تجارب علمي و عملي در حوزه هاي مختلف جهانگردي همچون همكاريهاي فني ، تحقيقات و توليد اقلام تبليغاتي از ديگر موضوعات مورد توافق دو كشوراست.

همچنين مبادله اطلاعات و اسناد در زمينه آموزش حرفه اي كاركنان شاغل در بخش جهانگردي ، آموزش ضمن خدمت ، مبادله دانشجو ، مربي و كارشناسان مراكز آموزشي مرتبط با جهانگردي و سازماندهي سمينار براي مقامات و اساتيد و.. بخش ديگر از موارد اين تفاهم نامه محسوب مي شود.