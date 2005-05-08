  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۶:۴۴

امضاي تفاهمنامه همكاريهاي جهانگردي بين ايران و سنگاپور

ايران و سنگاپور به منظور توسعه همكاريهاي دو جانبه و تقويت روابط گردشگري به عنوان عاملي موثر در ترويج و ارتقاء همكاريهاي اقتصادي، يك يادداشت تفاهم امضاء كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، اين يادداشت تفاهم بين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشورمان و اداره جهانگردي سنگاپور به امضا رسيد.

تشويق اتباع دو كشور به سير و سياحت ، تسهيل تردد جهانگردان بين كشور، همكاري و تماس مستقيم ميان دفاتر خدمات مسافرتي و ساير موسسات و سازمانهاي مرتبط با جهانگردي به منظور افزايش تبادل بين دو كشور از جمله موارد اين تفاهم نامه به شمار مي رود.

مشاركت كشورهاي ايران و سنگاپور براي حضور در نمايشگاههاي بين المللي كه دو كشور برگزار كننده آن هستند و همكاري در زمينه هاي مبادله تجارب علمي و عملي در حوزه هاي مختلف جهانگردي همچون همكاريهاي فني ، تحقيقات و توليد اقلام تبليغاتي از ديگر موضوعات مورد توافق دو كشوراست.

همچنين مبادله اطلاعات و اسناد در زمينه آموزش حرفه اي كاركنان شاغل در بخش جهانگردي ، آموزش ضمن خدمت ، مبادله دانشجو ، مربي و كارشناسان مراكز آموزشي مرتبط با جهانگردي و سازماندهي سمينار براي مقامات و اساتيد و.. بخش ديگر از موارد اين تفاهم نامه محسوب مي شود.

کد مطلب 180844

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها