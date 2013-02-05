آسیب شناسی انقلاب اسلامی/ اتحاد ملی پشتوانه نظام و انقلاب است

حجت الاسلام دکتر سید محمد ثقفی به مناسبت سی و پنجمین پیروزی سالگرد انقلاب اسلامی در مورد اینکه در چه حوزههایی از اهداف و مبانی انقلاب اسلامی به خوبی عمل نکردهایم به خبرنگار مهر گفت: اهداف انقلاب اسلامی در سه شعار امام (ره) و مردم مشخص بود. استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. با پیروزی انقلاب استقلال سیاسی ما بدست آمد. یعنی از نفوذ استعمار شرق و غرب بریدیم و از نیروهای ملی و مردمی بهره گرفتیم.
وی افزود: در بعد آزادی هم به معنای رهایی از اسارت استثمار رها شدیم اما در بخش آزادیهای مطبوعات و کتاب و حقوق انسانی موفق نبودیم اگر چه سانسور دورهای در اوائل انقلاب برچیده شد اما در دورههای بعدی نظارت و سانسورچیها مطبوعات را کنترل کردند. در بُعد جمهوری اسلامی هم جمهوریت و اسلامیت دو رکن اساسی انقلاب اسلامی است و در شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی هم مطرح بود. البته عدهای در دورهای جمهوریت نظام را نادیده گرفتند و گفتند اسلامیت نظام برای ما مهم است.
این محقق و پژوهشگر مسائل فرهنگی درمورد اینکه آسیب شناسی انقلاب چه نکاتی را به ما یادآوری میکند هم اظهارداشت: یک آسیب برای انقلاب این است که تعصب و جمود گرایی و خود بهتر بینی عدهای در جامعه مطرح شد که نه در عمل بلکه در نظر و ادعا خود را برتر از دیگران میپندارند. این ادعا نتیجهاش انحصار طلبی شد و انحصار طلبی در جامعه یک عده را از خود راضی میکند و یک دسته را از جامعه بیرون میکند.
استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اظهارداشت: آسیب دوم اختلاسها و رانت خواریها و فسادهای مالی مکرر در نظام است که این قضایا معلول آن دسته که از رژیم شاه باقی ماندهاند و یا آن دسته که زندانی هستند نبود بلکه سر از مقامات دولتی در میآورد. نتیجه این فسادها بدبینی و از بین رفتن اعتماد ملی است.
وی درمورد اینکه مسئولیت مقامات و دولتمردان برای تداوم رویکرد مردم مدارانه انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف در شرایط کنونی چیست هم عنوان کرد: مسئولیت مقامات دولتی در تحقق یک امر اجتماعی است و آن وحدت ملی یا اتحاد ملی است که ضمانت اجرایی آرمانهای انقلاب اسلامی است. یعنی وحدت و اتحاد ملی همواره پشتیبان واقعی نظام و ارزشهای اسلامی است.
این محقق و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی درپایان یادآورشد: طبیعی است که تداوم و برقراری وحدت و اتحاد ملی با عفو و اغماض و تسامح تحقق یافتنی است و تعامل و گفتگو و تفاهم را نیاز دارد و لازمه آن چشم پوشی و گذشت است.
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