آسیب شناسی انقلاب اسلامی/ اتحاد ملی پشتوانه نظام و انقلاب است

حجت الاسلام دکتر سید محمد ثقفی به مناسبت سی و پنجمین پیروزی سالگرد انقلاب اسلامی در مورد اینکه در چه حوزه‏هایی از اهداف و مبانی انقلاب اسلامی به خوبی عمل نکرده‏ایم به خبرنگار مهر گفت: اهداف انقلاب اسلامی در سه شعار امام (ره) و مردم مشخص بود. استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. با پیروزی انقلاب استقلال سیاسی ما بدست آمد. یعنی از نفوذ استعمار شرق و غرب بریدیم و از نیروهای ملی و مردمی بهره گرفتیم.

وی افزود: در بعد آزادی هم به معنای رهایی از اسارت استثمار رها شدیم اما در بخش آزادی‏های مطبوعات و کتاب و حقوق انسانی موفق نبودیم اگر چه سانسور دوره‏ای در اوائل انقلاب برچیده شد اما در دوره‏های بعدی نظارت و سانسورچی‎ها مطبوعات را کنترل کردند. در بُعد جمهوری اسلامی هم جمهوریت و اسلامیت دو رکن اساسی انقلاب اسلامی است و در شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی هم مطرح بود. البته عده‏ای در دوره‏ای جمهوریت نظام را نادیده گرفتند و گفتند اسلامیت نظام برای ما مهم است.



این محقق و پژوهشگر مسائل فرهنگی درمورد اینکه آسیب شناسی انقلاب چه نکاتی را به ما یادآوری می‏کند هم اظهارداشت: یک آسیب برای انقلاب این است که تعصب و جمود گرایی و خود بهتر بینی عده‏ای در جامعه مطرح شد که نه در عمل بلکه در نظر و ادعا خود را برتر از دیگران می‎پندارند. این ادعا نتیجه‏اش انحصار طلبی شد و انحصار طلبی در جامعه یک عده را از خود راضی می‎کند و یک دسته را از جامعه بیرون می‏کند.



استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اظهارداشت: آسیب دوم اختلاس‎ها و رانت خواری‏ها و فسادهای مالی مکرر در نظام است که این قضایا معلول آن دسته که از رژیم شاه باقی مانده‎اند و یا آن دسته که زندانی هستند نبود بلکه سر از مقامات دولتی در می‎آورد. نتیجه این فسادها بدبینی و از بین رفتن اعتماد ملی است.

وی درمورد اینکه مسئولیت مقامات و دولتمردان برای تداوم رویکرد مردم مدارانه انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف در شرایط کنونی چیست هم عنوان کرد: مسئولیت مقامات دولتی در تحقق یک امر اجتماعی است و آن وحدت ملی یا اتحاد ملی است که ضمانت اجرایی آرمان‏های انقلاب اسلامی است. یعنی وحدت و اتحاد ملی همواره پشتیبان واقعی نظام و ارزش‎های اسلامی است.



این محقق و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی درپایان یادآورشد: طبیعی است که تداوم و برقراری وحدت و اتحاد ملی با عفو و اغماض و تسامح تحقق یافتنی است و تعامل و گفتگو و تفاهم را نیاز دارد و لازمه آن چشم پوشی و گذشت است.